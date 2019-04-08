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Открыты к диалогу: Кремль ответил Зеленскому 

Рамблер 1 час назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всегда открыт для диалога по решению политических проблем. Об этом сообщает ТАСС.
Так Песков прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимиры Зеленского о готовности к переговорам с Путиным.
Представитель Кремля подчеркнул, что Путин всегда поддерживает обсуждение проблем, которые стоят на повестке дня.
По словам Пескова, российский президент не соглашается на переговоры только в тех случаях, когда диалог «пытаются обрамить» различными провокациями и диверсиями.
В то же время Песков подчеркнул, что решением проблемы в Донбассе должны заниматься сами украинцы, так как Россия не является стороной конфликта. Он отметил, что об этом не раз говорил Владимир Путин.
«Это внутриукраинский конфликт, и его могут решить сами украинцы, если они будут говорить друг с другом», — заключил представитель Кремля.
Ранее Зеленский заявил, что в случае победы на выборах его первым решением по Донбассу станет прекращение огня. Он подчеркнул, что сделать это необходимо как можно быстрее, так как там каждый день гибнут люди.
Зеленский и действующий глава Украины Петр Порошенко прошли во второй тур президентских выборов, который должен состояться 21 апреля. По итогам первого тура Зеленский набрал 30,24 процента голосов избирателей, а Порошенко — 15,95 процента.
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Политика , Видео , Украина , Москва
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