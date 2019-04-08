Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами»

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами". Запись эфира опубликована в YouTube

Отвечая на вопрос, как научить украинцев разговаривать на украинском языке, экс-депутат заявила, что для этого необходимо запретить русскоязычному населению страны работать и получать образование.

"Попробуйте найти работу в Америке, если вы не владеете английским языком. Вы найдете работу во Франции, если не знаете французского языка?", — утверждает она.

При этом украинцы, по мнению Фарион, являются "слабой нацией", так как позволяют себя "унижать".

"И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и все. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу. Все будет очень просто и легко, и с улыбкой на устах это надо делать", — заявила экс-депутат.

Фарион известна агрессивными высказываниями о русскоязычных украинцах. Ранее политик заявляла, что русский язык — это "язык оккупантов", а украинцев необходимо "приучать" использовать в публичном пространстве только государственный язык. Кроме того, она призывала сограждан ломать челюсти русскоговорящим жителям Украины.