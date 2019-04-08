Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами» 

РИА Новости + ещё 8 4 часа назад
Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами". Запись эфира опубликована в YouTube.
Отвечая на вопрос, как научить украинцев разговаривать на украинском языке, экс-депутат заявила, что для этого необходимо запретить русскоязычному населению страны работать и получать образование.
"Попробуйте найти работу в Америке, если вы не владеете английским языком. Вы найдете работу во Франции, если не знаете французского языка?", — утверждает она.
При этом украинцы, по мнению Фарион, являются "слабой нацией", так как позволяют себя "унижать".
"И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и все. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу. Все будет очень просто и легко, и с улыбкой на устах это надо делать", — заявила экс-депутат.
Фарион известна агрессивными высказываниями о русскоязычных украинцах. Ранее политик заявляла, что русский язык — это "язык оккупантов", а украинцев необходимо "приучать" использовать в публичном пространстве только государственный язык. Кроме того, она призывала сограждан ломать челюсти русскоговорящим жителям Украины.
Последние новости
Захарова "отправила" Омеляна на танке штурмовать американскую Москву Умер режиссер Георгий Данелия Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Комментарии36
Украина , Видео , В мире , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пригрозила Севастополю новой ракетой95
«На каком основании он гавкает?»240
Умерла Роберта Хайнс7
Зеленский дал обещание по войне в Донбассе663
«Френды»: Порошенко перешел на сленг4
Видео
«Резко свернул в сторону и ускорил шаг»
Происшествия
«Использовать влияние»: к РФ обратились за помощью
В мире Азия
«До сих пор отхожу»: Волочкова о подлости Собчак
Шоу-бизнес Статьи
«Слабак не нужен»: Порошенко о новом президенте
В мире Статьи
«Я заболел»: Леонтьев сделал признание
Шоу-бизнес
«Любим тебя»: Алдонин показал видео выступления дочери
Шоу-бизнес
Бросили в воду: мужчину убили на Украине ради видео
Происшествия Украина
Назначена дата второго тура выборов на Украине
В мире Украина
«Россия вторглась в ЕС»
Армия
Понесли бы потери: в России оценили уход США из Ливии
Армия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение