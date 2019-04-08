Лукашенко назвал победителя украинских выборов

«Нельзя рисковать»: Лукашенко назвал нового президента Украины

В начале марта Лукашенко также заявил, что победу на выборах одержит действующий президент. В конце марта Порошенко занял второе место в первом туре выборов с 15,95% голосов. Первым стал актер Владимир Зеленский с 30,24%. Второй тур состоится 21 апреля.

«Никто там ничего не выиграл (пока. — Прим. ред.)», — заявил Лукашенко сегодня.

По его словам, Зеленский хоть и выиграл первый тур, однако «никто не решится предсказать», кто выиграет второй. Сам же белорусский лидер решился.

«Я склонен думать, что выиграет Порошенко», — заявил он.