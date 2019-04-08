Лукашенко назвал победителя украинских выборов

Петр Порошенко выиграет второй тур на выборах президента Украины. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В начале марта Лукашенко также заявил, что победу на выборах одержит действующий президент. В конце марта Порошенко занял второе место в первом туре выборов с 15,95% голосов. Первым стал актер Владимир Зеленский с 30,24%. Второй тур состоится 21 апреля.
«Никто там ничего не выиграл (пока. — Прим. ред.)», — заявил Лукашенко сегодня.
По его словам, Зеленский хоть и выиграл первый тур, однако «никто не решится предсказать», кто выиграет второй. Сам же белорусский лидер решился.
«Я склонен думать, что выиграет Порошенко», — заявил он.
Лукашенко отметил, что знаком с действующим президентом Украины очень хорошо. По этой причине он уверен, что тот сделает ради поддержки украинцев все возможное. Если же Порошенко станет «с народом заниматься шутками», как это делал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, то ему придется «залезать на крышу и призывать украинцев защитить его».