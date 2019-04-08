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Серебренникову изменили меру пресечения 

Рамблер + ещё 52 1 час назад
Фото: РИА Новости
Режиссера Кирилла Серебренникова перевели из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
Соответствующее решение сегодня принял Московский городской суд. Кроме Серебренникова из-под домашнего ареста были освобождены другие фигуранты того же уголовного дела — продюсер Юрий Итин (под подписку о невыезде) и экс-сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум (под расписку о надлежащем поведении).
Таким образом, Мосгорсуд удовлетворил жалобу защиты обвиняемых и отменил решение нижестоящей инстанции — Мещанского районного суда Москвы — о помещении их под домашний арест.
Кирилл Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года. Режиссера винят в хищении 68 миллионов бюджетных рублей, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Кроме Серебренникова, Итина и Апфельбаум обвиняемыми по этому делу проходят бывший генеральный директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-бухгалтер театра Нина Масляева. Малобродский ныне находится под подпиской о невыезде, а Масляева — под домашним арестом.
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Происшествия , Общество , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Минкультуры , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС
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