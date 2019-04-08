Серебренникову изменили меру пресечения

Режиссера Кирилла Серебренникова перевели из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.

Соответствующее решение сегодня принял Московский городской суд . Кроме Серебренникова из-под домашнего ареста были освобождены другие фигуранты того же уголовного дела — продюсер Юрий Итин (под подписку о невыезде) и экс-сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум (под расписку о надлежащем поведении).

Таким образом, Мосгорсуд удовлетворил жалобу защиты обвиняемых и отменил решение нижестоящей инстанции — Мещанского районного суда Москвы — о помещении их под домашний арест.

Кирилл Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года. Режиссера винят в хищении 68 миллионов бюджетных рублей, выделенных на реализацию проекта «Платформа».