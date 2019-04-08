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«Это обязательно»: дебатам Порошенко и Зеленского на стадионе грозит срыв 

Рамблер 19 минут назад
Фото: EPA
Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский не могут дебатировать на стадионе официально. Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявила председатель местного Центризбиркома Татьяна Слипачук.
31 марта Зеленский выиграл первый тур выборов с 30,24% голосов, а несколько дней спустя вызвал занявшего второе место Порошенко (15,95%) на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
«Стадион так стадион», — ответил Зеленскому в видеообращении действующий президент Украины.
Между тем накануне глава украинского ЦИКа Татьяна Слипачук заявила, что, согласно действующему избирательному законодательству, дебаты кандидатов в президенты должны пройти в киевской студии телеканала «Общественное телевидение».
«Теледебаты должны быть обязательно проведены в соответствии с законодательством», — подчеркнула она.
Слипачук добавила, что «важной характеристикой» будущих дебатов Зеленского и Порошенко является то, что их организация будет оплачена из средств госбюджета.
Комментарии16
В мире , Украина
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