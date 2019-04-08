«Банальности»: Соловьев разнес Познера за «правду»

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«Банальности»: Соловьев ответил на слова Познера 

Рамблер 50 минут назад
Телеведущий Владимир Соловьев назвал банальностью заявление журналиста Владимира Познера о правде, которая может объединить людей. Об этом сообщает ФАН.
Ранее Познеру задали вопрос, нужна ли России национальная идея. Журналист отметил, что объединить народ можно, говоря ему правду. Он сослался на опрос, проведенный Академией наук, согласно которому российские государственные институты не пользуются большим доверием у населения.
«Я убежден, что объединить людей можно только вокруг правды. Вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет», — подчеркнул Познер.
По его словам, когда люди уверены, что ни на что не могут повлиять, для общества это очень плохо.
Соловьев счел, что Познер «наконец осознал» прописные истины.
«Знаете, я могу произнести еще несколько глубоких мыслей: Волга впадает в Каспийское море, а лошади кушают овес. Это банальности», — заявил телеведущий.
По мнению Соловьева, в России уже есть национальная идея, просто пока она четко не сформулирована. Одной из составляющих национальной идеи ведущий назвал акцию «Бессмертный полк».
По словам ведущего, «многим из либерального блока» не нравится, что народ поддерживает эту идею.
Комментарии54
Общество , Видео , Владимир Познер , Владимир Соловьев , РАН
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