Украинский священник пригрозил адом избирателям Зеленского

Протоиерей Владимирского собора "новой церкви" Украины Петро Зинич пригрозил преисподней проголосовавшим на выборах за Владимира Зеленского. На комментарий священника обратил внимание журналист Александр Дубинский.

Он опубликовал скриншот пост Юрия Дорошенко о предстоящем втором туре и "зеленых человечках".

"Все, кто проголосует за клоуна Зеленского, будет гореть в аду. Аминь и Богу слава!", — прокомментировал Зинич.

В настоящий момент этот комментарий удален.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур состоится 21 апреля, гражданам Украины надо будет выбрать между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.