Протоиерей Владимирского собора "новой церкви" Украины Петро Зинич пригрозил преисподней проголосовавшим на выборах за Владимира Зеленского. На комментарий священника обратил внимание журналист Александр Дубинский.
Он опубликовал скриншот пост Юрия Дорошенко о предстоящем втором туре и "зеленых человечках".
"Все, кто проголосует за клоуна Зеленского, будет гореть в аду. Аминь и Богу слава!", — прокомментировал Зинич.
В настоящий момент этот комментарий удален.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур состоится 21 апреля, гражданам Украины надо будет выбрать между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.