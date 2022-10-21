Саммит G20 на Бали: состоится ли встреча Путина и Байдена

Если встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена на саммите G20 произойдет, то этому будут предшествовать исключительные обстоятельства. Например, изменения в украинском конфликте. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил вероятность встречи двух лидеров доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного Университета (СПбГУ) Григорий Ярыгин.

Подготовка Байдена к переговорам

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Стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала публикации о том, что американская администрация пытается избежать даже случайной встречи лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина на саммите G20, ложью.

При этом Ярыгин убежден, что администрация Белого дома готовится к возможной встрече с президентом России.

«Они будут готовиться к тому, чтобы президент США случайно не сделал заявления, которые потом придется реализовывать. Я имею в виду способность российского президента вести переговоры, в то время как президенту США вести неподготовленные переговоры крайне сложно», — считает он.

Темы для встречи

Темы обсуждения двух лидеров могут касаться вовлеченности США в конфликт на Украине, поставок вооружений и статуса Украины, перечислил политолог.

«Это может быть тем вопросом, который будут обсуждать два лидера. Если мы обратимся к динамике развития ситуации вокруг Украины, речь уже шла о внеблоковом статусе Украины и о гарантиях безопасности в Европе, которые обсуждали США и России. Ключевым моментом тогда являлось невступление Украины в НАТО. Я думаю, что это может быть тем основным вопросом, который опасаются обсуждать администрация США и с которым может выйти Россия, если встреча в рамках саммита G20 состоится», — сообщил он.

Ярыгин отметил, что других вопросов для предметного обсуждения лидерами России и США нет. Остальные возможные темы являются техническими.

«В том числе обмен заключенными. Байден говорил о том, что если Путин подойдет и будет разговаривать именно на эту тему, то, возможно, разговор состоится. Но на самом деле это технический вопрос, который может решиться без участия двух президентов», — заключил политолог.

Индонезия заявила о готовности организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, если Путин решит лично участвовать в саммите G20. Об этом заявил посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес в интервью РИА Новости.

Посольство Индонезии в Москве

«Индонезия была бы очень рада сделать это», — цитирует индонезийского посла РИА Новости. Он также отметил, что ранее во время конфликта в Камбодже Джакарта организовывала неофициальные встречи глав Вьетнама и Камбоджи. По мнению Тавареса, это дало толчок развитию их отношений. «Таким образом, мы не обещаем, что это немедленно что-то решит, но простое общение [Путина и Байдена] друг с другом может помочь продвижению обсуждений», — заключил посол.

Белый дом делает все возможное, чтобы президент РФ Владимир Путин и президент США Джозеф Байден избежали прямой встречи в коридоре и на групповой фотографии лидеров на G-20. Об этом заявило американское издание Politico.

«Двое мужчин могут в какой-то момент посетить одно и то же большое пленарное собрание. Официальные лица США исключили официальную встречу и предпринимают шаги, чтобы гарантировать, что американский президент не встретится со своим российским коллегой в коридоре или даже на групповой фотографии лидеров», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин намерен принять участие на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии в ноябре этого года. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Американская администрация опровергла сведения печати о том, что Вашингтон пытается не допустить встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на полях предстоящего саммита Группы двадцати (G20).

"Они не соответствуют действительности", - сказала в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, когда ее попросили прокомментировать указанные сведения.

На вопрос о том, попытается ли Байден на саммите добиться активизации поддержки Украины другими странами, Жан-Пьер ответила: "Президент добивался поддержки Украины в последние несколько месяцев. Как вы знаете, он на прошлой неделе говорил по телефону с Группой семи и президентом [Украины Владимиром] Зеленским для обеспечения поддержки".

"Мне нечего сообщить о саммите Группы двадцати, о том, что может быть", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дали свое согласие на участие в саммите G20 на Бали. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис заявил в интервью эмиратскому изданию The National, что президенты России и Украины готовы приехать на саммите G20, который будет проходить 15–16 ноября на Бали. Посол указал на логистическую подготовку к приему сторон. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация примет участие в саммите G20, однако формат еще не определен.

«Ответ на наше приглашение все еще положительный», - заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди на пресс-конференции в Джакарте.

По ее словам, внешнеполитическое ведомство Индонезии «продолжает налаживать связь с главами двух государств», заметив при этом, что «текущая мировая ситуация нестабильна».

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в переговорах с главой США Джо Байденом. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммитов в Астане.

«Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет», — ответил Путин на вопрос о переговорах с американским лидером.

Глава государства также отметил, что вопрос о его поездке на встречу «Большой двадцатки» пока не решен.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Самарканде сообщил, что пока не принял окончательного решения о поездке на Бали на встречу G20, но Россия там точно будет. Слова главы РФ приводит «Интерфакс».

«Я посмотрю, на Бали-то я уже бывал, сам по себе остров место хорошее, красивое. Но дело же не в красоте. Мы посмотрим, как у нас будет складываться ситуация в экономике, в других сферах. Я имею приглашение посетить встречу G20», — ответил Путин на вопрос журналиста о том, посетит ли он саммит «двадцатки».

Глава РФ подчеркнул, что на мероприятие его лично пригласил во время визита в Москву президент Индонезии. Позже он снова позвонил Путину, сказав, что на него оказывается «определенное давление» по поводу участия российского лидера в саммите, но он «имеет жесткую позицию» по этому вопросу и хочет видеть его на встрече.

«Я посмотрю, мы определимся. Россия будет принимать участие», — заключил президент РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о планах рассмотреть предложение властей США о встрече президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена на саммите стран «Большой двадцатки» (G20), если оно поступит, передает РБК.

«Если поступит предложение, тогда мы будем его рассматривать», — подчеркнул Лавров.

Он обратил внимание на то, что российская сторона не раз демонстрировала готовность к диалогу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о возможных переговорах президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена на саммите G20, ни одна из сторон не выступала с такой инициативой. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Ни мы, ни американцы этого не инициировали», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во время брифинга, что президент США Джо Байден не собирается встречаться с главой России Владимиром Путиным.

По ее словам, американский лидер глубоко уверен в том, что Российская Федерация должна принять «серьезное предложение» по обмену заключенными, которое выдвинули Соединенные Штаты, «либо представить серьезное контрпредложение для проведения переговоров».

До этого Байден заявил, что не планирует проводить переговоры с Путиным в данный момент, но был бы готов к диалогу в случае обсуждения судьбы заключенных, в том числе осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

Если республиканцы одержат победу на выборах в Палату представителей США, то они заставят президента страны Джо Байдена начать переговоры с Владимиром Путиным, а потом объявят ему импичмент, заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с НСН.

Накануне республиканцы допустили «перекрытие крана» финансирования Украины в случае своей победы на выборах в Палату представителей США 8 ноября. Так, член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг считает, что Вашингтон может перестать поддерживать Киев из-за изменения мнения американских избирателей. Другой республиканец Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News предположил, что американцы, столкнувшись с рецессией, просто «не станут выписывать Украине карт-бланш». Эдуард Лозанский отметил, что республиканцы почти со стопроцентной вероятностью одержат победу на выборах.

«На данный момент практически по всем опросам Палата представителей точно переходит к республиканцам. Что касается сената, там вопрос неоднозначный, все зависит от двух штатов. Но даже если республиканцы одержат победу в нижней палате, то это послужит серьезной заявкой на изменение политики США на Украине. Дело в том, что есть предыдущий опыт, когда было голосование по ленд-лизу. Все демократы поддержали, а 57 республиканцев проголосовали против, причем некоторые высказывались довольно жестко. В самой Америке и Европе идет нарастание протеста. Лидер республиканцев Кевин Маккарти, скорее всего, будет спикером. А спикер по рангу – это третий человек в стране, который пользуется огромным влиянием. Даже большим, чем спикер сената», - сказал Лозанский.

Профессор отметил, что Байден является прямым виновником боевых действий на Украине. При этом, по его словам, с победой республиканцев на выборах Байдену придется снизить свой пыл и провести переговоры с Путиным на полях саммита G20 на Бали.

«Еще 23 февраля все можно было остановить, если бы Байден сказал, что Америка отказывается от поддержки вступления Украины в НАТО. У России были и другие требования, дальше можно было уже вести переговоры. Байден является прямым виновником: он контролирует Зеленского и всю украинскую элиту. Одно его слово могло сохранить жизни десяткам тысяч людей. Даже The New York Times и Washington Post позволяют себе критику Байдена и публикуют статьи о том, что все это нужно немедленно прекращать. Может быть момент, что если демократическая партия проиграет 8 ноября, то Байдена заставят (пойти на переговоры – ред. НСН). Сейчас Байден говорит, что будет разговаривать с Путиным только про обмен. Но, думаю, его пыл убавится к встрече Большой двадцатки», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Лозанский выразил уверенность, что вскоре политика Байдена будет поставлена под большой вопрос. Он подчеркнул, что в ближайшее время во главе США будет стоять другой президент.

«В США большое количество проблем. По последним данным, госдолг перевалил в 31 триллион. И репутация Байдена… Она все время подвергается критике. В случае победы республиканцев в сенате, все комитеты перейдут под их контроль, в том числе юридический. Начнется продолжение активного расследования преступлений. Есть прямые доказательства того, что сам Байден получал дивиденды от махинаций на Украине. Это приведет к тому, что вся политика Байдена будет поставлена под вопрос. Внутри страны растет большое количество критиков: внешнеполитические, военные эксперты и Конгресс. Восьмое ноября может быть поворотным. Скорее всего, начнется процесс импичмента, но не сразу», - резюмировал Лозанский.