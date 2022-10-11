Лавров оценил возможность встречи Путина и Байдена на саммите G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о планах рассмотреть предложение властей США о встрече президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена на саммите стран «Большой двадцатки» (G20), если оно поступит, передает РБК.
«Если поступит предложение, тогда мы будем его рассматривать», — подчеркнул Лавров.
Он обратил внимание на то, что российская сторона не раз демонстрировала готовность к диалогу.
Ранее посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис заявил в интервью эмиратскому изданию The National, что президенты России и Украины выразили свое согласие на участие в саммите G20. Он будет проходить 15–16 ноября на Бали. Посол указал на логистическую подготовку к приему сторон.
Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о необходимости продолжить диалог с властями России. Разрыв такой связи, по ее мнению, - безответственное решение. Колонна назвала данный вариант развития событий худшим.