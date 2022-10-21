Вероятность встречи Путина и Байдена на G20 оценили

Если встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена на саммите G20 произойдет, то этому будут предшествовать исключительные обстоятельства. Например, изменения в украинском конфликте. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил вероятность встречи двух лидеров доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного Университета (СПбГУ) Григорий Ярыгин.

Подготовка Байдена к переговорам

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Стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала публикации о том, что американская администрация пытается избежать даже случайной встречи лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина на саммите G20, ложью.

При этом Ярыгин убежден, что администрация Белого дома готовится к возможной встрече с президентом России.

«Они будут готовиться к тому, чтобы президент США случайно не сделал заявления, которые потом придется реализовывать. Я имею в виду способность российского президента вести переговоры, в то время как президенту США вести неподготовленные переговоры крайне сложно», — считает он.

Темы для встречи

Темы обсуждения двух лидеров могут касаться вовлеченности США в конфликт на Украине, поставок вооружений и статуса Украины, перечислил политолог.

«Это может быть тем вопросом, который будут обсуждать два лидера. Если мы обратимся к динамике развития ситуации вокруг Украины, речь уже шла о внеблоковом статусе Украины и о гарантиях безопасности в Европе, которые обсуждали США и России. Ключевым моментом тогда являлось невступление Украины в НАТО. Я думаю, что это может быть тем основным вопросом, который опасаются обсуждать администрация США и с которым может выйти Россия, если встреча в рамках саммита G20 состоится», — сообщил он.

Ярыгин отметил, что других вопросов для предметного обсуждения лидерами России и США нет. Остальные возможные темы являются техническими.

«В том числе обмен заключенными. Байден говорил о том, что если Путин подойдет и будет разговаривать именно на эту тему, то, возможно, разговор состоится. Но на самом деле это технический вопрос, который может решиться без участия двух президентов», — заключил политолог.