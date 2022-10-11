МИД Индонезии подтвердил присутствие Путина и Зеленского на G20

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дали свое согласие на участие в саммите G20 на Бали. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис заявил в интервью эмиратскому изданию The National, что президенты России и Украины готовы приехать на саммите G20, который будет проходить 15–16 ноября на Бали. Посол указал на логистическую подготовку к приему сторон. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация примет участие в саммите G20, однако формат еще не определен.

«Ответ на наше приглашение все еще положительный», - заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди на пресс-конференции в Джакарте.

По ее словам, внешнеполитическое ведомство Индонезии «продолжает налаживать связь с главами двух государств», заметив при этом, что «текущая мировая ситуация нестабильна».