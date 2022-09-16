"На Бали-то я уже бывал, место хорошее, красивое"

«Определимся»: Путин о своем участии в саммите G20 на Бали

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Самарканде сообщил, что пока не принял окончательного решения о поездке на Бали на встречу G20, но Россия там точно будет. Слова главы РФ приводит «Интерфакс».

«Я посмотрю, на Бали-то я уже бывал, сам по себе остров место хорошее, красивое. Но дело же не в красоте. Мы посмотрим, как у нас будет складываться ситуация в экономике, в других сферах. Я имею приглашение посетить встречу G20», — ответил Путин на вопрос журналиста о том, посетит ли он саммит «двадцатки».

Глава РФ подчеркнул, что на мероприятие его лично пригласил во время визита в Москву президент Индонезии. Позже он снова позвонил Путину, сказав, что на него оказывается «определенное давление» по поводу участия российского лидера в саммите, но он «имеет жесткую позицию» по этому вопросу и хочет видеть его на встрече.

«Я посмотрю, мы определимся. Россия будет принимать участие», — заключил президент РФ.