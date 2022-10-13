Песков: Россия и США не инициировали переговоры Путина и Байдена на G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о возможных переговорах президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена на саммите G20, ни одна из сторон не выступала с такой инициативой. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

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«Ни мы, ни американцы этого не инициировали», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во время брифинга, что президент США Джо Байден не собирается встречаться с главой России Владимиром Путиным.

По ее словам, американский лидер глубоко уверен в том, что Российская Федерация должна принять «серьезное предложение» по обмену заключенными, которое выдвинули Соединенные Штаты, «либо представить серьезное контрпредложение для проведения переговоров».