Песков: Россия и США не инициировали переговоры Путина и Байдена на G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о возможных переговорах президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена на саммите G20, ни одна из сторон не выступала с такой инициативой. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».
«Ни мы, ни американцы этого не инициировали», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во время брифинга, что президент США Джо Байден не собирается встречаться с главой России Владимиром Путиным.
По ее словам, американский лидер глубоко уверен в том, что Российская Федерация должна принять «серьезное предложение» по обмену заключенными, которое выдвинули Соединенные Штаты, «либо представить серьезное контрпредложение для проведения переговоров».
До этого Байден заявил, что не планирует проводить переговоры с Путиным в данный момент, но был бы готов к диалогу в случае обсуждения судьбы заключенных, в том числе осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.