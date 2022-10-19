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18 минут назад

Власти США продумывают план для Байдена не пересечься с Путиным на G20

Ura.Ru

Белый дом делает все возможное, чтобы президент РФ Владимир Путин и президент США Джозеф Байден избежали прямой встречи в коридоре и на групповой фотографии лидеров на G-20. Об этом заявило американское издание Politico.

Белый дом захотел не допустить встречи Байдена с Путиным на G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Двое мужчин могут в какой-то момент посетить одно и то же большое пленарное собрание. Официальные лица США исключили официальную встречу и предпринимают шаги, чтобы гарантировать, что американский президент не встретится со своим российским коллегой в коридоре или даже на групповой фотографии лидеров», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин намерен принять участие на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии в ноябре этого года. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,МИД России,
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