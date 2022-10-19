Белый дом захотел не допустить встречи Байдена с Путиным на G20

Белый дом делает все возможное, чтобы президент РФ Владимир Путин и президент США Джозеф Байден избежали прямой встречи в коридоре и на групповой фотографии лидеров на G-20. Об этом заявило американское издание Politico.
«Двое мужчин могут в какой-то момент посетить одно и то же большое пленарное собрание. Официальные лица США исключили официальную встречу и предпринимают шаги, чтобы гарантировать, что американский президент не встретится со своим российским коллегой в коридоре или даже на групповой фотографии лидеров», — сообщает издание.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин намерен принять участие на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии в ноябре этого года. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.