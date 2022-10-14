Путин оценил необходимость переговоров с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в переговорах с главой США Джо Байденом. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммитов в Астане.

«Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет», — ответил Путин на вопрос о переговорах с американским лидером.

Глава государства также отметил, что вопрос о его поездке на встречу «Большой двадцатки» пока не решен.

Напомним, что саммит G20 пройдет с 15 по 16 ноября на Бали. Ранее посол Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дали свое согласие на участие в саммите G20 на Бали.