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58 минут назад

Индонезия готова организовать встречу Путина и Байдена

Ura.Ruиещё 7

Индонезия заявила о готовности организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, если Путин решит лично участвовать в саммите G20. Об этом заявил посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес в интервью РИА Новости.

Индонезия готова организовать встречу Путина и Байдена
Фото: shutterstockshutterstock

«Индонезия была бы очень рада сделать это», — цитирует индонезийского посла РИА Новости. Он также отметил, что ранее во время конфликта в Камбодже Джакарта организовывала неофициальные встречи глав Вьетнама и Камбоджи. По мнению Тавареса, это дало толчок развитию их отношений. «Таким образом, мы не обещаем, что это немедленно что-то решит, но простое общение [Путина и Байдена] друг с другом может помочь продвижению обсуждений», — заключил посол.

Ранее Путин заявил о том, что Россия примет участие в саммите G20 в Индонезии. Президент Индонезии лично пригласил его посетить саммит во время своего визита в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал об отсутствии инициатив представителей России и США на проведение переговоров глав двух стран. А Путин заявил, что не видит необходимости в переговорах с Байденом, передает RT.

В мире,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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