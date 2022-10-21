Индонезия готова организовать встречу Путина и Байдена

«Индонезия была бы очень рада сделать это», — цитирует индонезийского посла РИА Новости. Он также отметил, что ранее во время конфликта в Камбодже Джакарта организовывала неофициальные встречи глав Вьетнама и Камбоджи. По мнению Тавареса, это дало толчок развитию их отношений. «Таким образом, мы не обещаем, что это немедленно что-то решит, но простое общение [Путина и Байдена] друг с другом может помочь продвижению обсуждений», — заключил посол.