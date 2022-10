Вот это поворот: Байдена заставят начать переговоры с Путиным уже в ноябре

Победа республиканцев на выборах в Конгресс послужит причиной серьезного изменения политики США на Украине, отметил в эфире НСН профессор Эдуард Лозанский. Если республиканцы одержат победу на выборах в Палату представителей США, то они заставят президента страны Джо Байдена начать переговоры с Владимиром Путиным, а потом объявят ему импичмент, заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с НСН. В США заявили, что не стремятся избежать встречи Путина и Байдена Накануне республиканцы допустили «перекрытие крана» финансирования Украины в случае своей победы на выборах в Палату представителей США 8 ноября. Так, член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг считает, что Вашингтон может перестать поддерживать Киев из-за изменения мнения американских избирателей. Другой республиканец Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News предположил, что американцы, столкнувшись с рецессией, просто «не станут выписывать Украине карт-бланш». Эдуард Лозанский отметил, что республиканцы почти со стопроцентной вероятностью одержат победу на выборах. «На данный момент практически по всем опросам Палата представителей точно переходит к республиканцам. Что касается сената, там вопрос неоднозначный, все зависит от двух штатов. Но даже если республиканцы одержат победу в нижней палате, то это послужит серьезной заявкой на изменение политики США на Украине. Дело в том, что есть предыдущий опыт, когда было голосование по ленд-лизу. Все демократы поддержали, а 57 республиканцев проголосовали против, причем некоторые высказывались довольно жестко. В самой Америке и Европе идет нарастание протеста. Лидер республиканцев Кевин Маккарти, скорее всего, будет спикером. А спикер по рангу – это третий человек в стране, который пользуется огромным влиянием. Даже большим, чем спикер сената», - сказал Лозанский. Не выпишут карт-бланш: Республиканцы намерены «перекрыть кран» помощи Украине Профессор отметил, что Байден является прямым виновником боевых действий на Украине. При этом, по его словам, с победой республиканцев на выборах Байдену придется снизить свой пыл и провести переговоры с Путиным на полях саммита G20 на Бали. «Еще 23 февраля все можно было остановить, если бы Байден сказал, что Америка отказывается от поддержки вступления Украины в НАТО. У России были и другие требования, дальше можно было уже вести переговоры. Байден является прямым виновником: он контролирует Зеленского и всю украинскую элиту. Одно его слово могло сохранить жизни десяткам тысяч людей. Даже The New York Times и Washington Post позволяют себе критику Байдена и публикуют статьи о том, что все это нужно немедленно прекращать. Может быть момент, что если демократическая партия проиграет 8 ноября, то Байдена заставят (пойти на переговоры – ред. НСН). Сейчас Байден говорит, что будет разговаривать с Путиным только про обмен. Но, думаю, его пыл убавится к встрече Большой двадцатки», - указал собеседник НСН. Кроме того, Лозанский выразил уверенность, что вскоре политика Байдена будет поставлена под большой вопрос. Он подчеркнул, что в ближайшее время во главе США будет стоять другой президент. Путин заявил, что вместо переговоров Украина обстреливает территорию РФ«В США большое количество проблем. По последним данным, госдолг перевалил в 31 триллион. И репутация Байдена… Она все время подвергается критике. В случае победы республиканцев в сенате, все комитеты перейдут под их контроль, в том числе юридический. Начнется продолжение активного расследования преступлений. Есть прямые доказательства того, что сам Байден получал дивиденды от махинаций на Украине. Это приведет к тому, что вся политика Байдена будет поставлена под вопрос. Внутри страны растет большое количество критиков: внешнеполитические, военные эксперты и Конгресс. Восьмое ноября может быть поворотным. Скорее всего, начнется процесс импичмента, но не сразу», - резюмировал Лозанский. Ранее издание Financial Times сообщило, что украинских чиновников привело в ужас предупреждение лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти о том, что после промежуточных выборов помощь Киеву может сократиться.