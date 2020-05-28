Пока вы дома: названы самые заразные районы Москвы 

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Кремль усомнился в данных о высокой смертности от COVID-19

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль считает недостоверными данные о высокой смертности медиков от COVID в России . Об этом пишет ТАСС.

Эксперты назвали самые «заразные» районы Москвы

Эксперты назвали московские районы Зябликово, Братеево и Бирюлево Западное самыми неблагоприятными с точки зрения угрозы коронавируса.

"Курам на смех": Бокерия о смягчении ограничений

Академик РАН хирург Лео Бокерия в беседе с корреспондентом «Царьграда» заявил , что рекомендация заниматься спортом, соблюдая масочный режим, — «курам на смех».

Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса

Более 30% жителей страны считает пандемию коронавирусной инфекции выдумкой заинтересованных в ней людей или не верит, что заражение действительно опасно для жизни, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Россиян предупредили о риске заражения COVID–19 в море

Отдых на пляже существенно увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией. С таким заявлением выступил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Георгий Фролов.

В России выявлен 8371 новый случай коронавируса

За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8371, до 379 051 человека в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Оценена эффективность многоразовых масок

Сергей Вознесенский. Любая медицинская маска, которая надевалась хотя бы однажды, должна быть утилизирована соответствующим образом, при этом эффективность многоразовых масок сомнительна, заявил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН

Собянин разъяснил правила прогулок на свежем воздухе

Москва 24/Владимир Яроцкий

В Москве с 1 июня разрешаются прогулки или занятия спортом на свежем воздухе, пропуск для этого получать не нужно. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы

"Насосался нашей крови": Мясников «приговорил» коронавирус

Главврач столичной больницы No71 Александр Мясников в своем Telegram-канале сравнил коронавирус с кровососущим насекомым, которое напилось человеческой крови и отвалилось.

Врач с коронавирусом принимала пациентов в Тынде