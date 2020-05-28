Россиян предупредили о риске заражения COVID–19 в море

Отдых на пляже существенно увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией. С таким заявлением выступил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", специалист по биологической защите Георгий Фролов.

По его словам, риск заболевания COVID-19 при купании в море значительно возрастает.

"Основная опасность поджидает купающихся на мелководье, при входе и при выходе из водоема. Дело в том, что частицы вируса слипаются в агломераты и за счет того, что они легче воды, скапливаются на поверхности в пенной кромке в прибойной зоне. В этой пене живут, конечно, не только коронавирус, но и холерные, ротавирусные палочки, другие кишечные бактерии", — цитирует Агентство "Москва" специалиста.

В связи с этим Фролов дал ряд рекомендаций для тех, кто планирует пляжный отдых. В частности, он посоветовал не глотать воду и при выходе из воды обязательно обрабатывать ступни ног мыльным раствором. В случае если есть ранки, их следует промыть перекисью водорода.

Также эксперт заявил о необходимости проведения специальной обработки прибрежных зон.

"В утренние часы, когда море спокойное, должна проводиться дезинфекция прибрежной зоны — полосы прибоя и кромки песка. Это делается с помощью аэрозольного распыления антисептическими растворами", — пояснил он.

Фролов добавил, что на открытой водной поверхности увеличивается продув воздуха, что также создает неблагоприятные условия для распространения инфекции. Помимо этого, повышает риск передачи вируса и обилие ультрафиолета.

Ранее ученые рассказали об опасности передачи короновируса во время разговора. Сообщалось, что за минуту громкого разговора около тысячи содержащих вирусы капель вырываются в окружающую среду и затем могут оставаться в воздухе более восьми, а иногда и 14 минут. В связи с этим специалисты сделали вывод о том, что громкая речь так же способствует распространению COVID-19, как кашель или чиханье.