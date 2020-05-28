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Россиян предупредили об опасности заражения COVID-19 при купании в море 

Москва24 и ещё 4 3 часа назад
Россиян предупредили о риске заражения COVID–19 в море
Фото: depositphotos/Lord_Ghost
Отдых на пляже существенно увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией. С таким заявлением выступил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", специалист по биологической защите Георгий Фролов.
По его словам, риск заболевания COVID-19 при купании в море значительно возрастает.
"Основная опасность поджидает купающихся на мелководье, при входе и при выходе из водоема. Дело в том, что частицы вируса слипаются в агломераты и за счет того, что они легче воды, скапливаются на поверхности в пенной кромке в прибойной зоне. В этой пене живут, конечно, не только коронавирус, но и холерные, ротавирусные палочки, другие кишечные бактерии", — цитирует Агентство "Москва" специалиста.
В связи с этим Фролов дал ряд рекомендаций для тех, кто планирует пляжный отдых. В частности, он посоветовал не глотать воду и при выходе из воды обязательно обрабатывать ступни ног мыльным раствором. В случае если есть ранки, их следует промыть перекисью водорода.
Также эксперт заявил о необходимости проведения специальной обработки прибрежных зон.
"В утренние часы, когда море спокойное, должна проводиться дезинфекция прибрежной зоны — полосы прибоя и кромки песка. Это делается с помощью аэрозольного распыления антисептическими растворами", — пояснил он.
Фролов добавил, что на открытой водной поверхности увеличивается продув воздуха, что также создает неблагоприятные условия для распространения инфекции. Помимо этого, повышает риск передачи вируса и обилие ультрафиолета.
Ранее ученые рассказали об опасности передачи короновируса во время разговора. Сообщалось, что за минуту громкого разговора около тысячи содержащих вирусы капель вырываются в окружающую среду и затем могут оставаться в воздухе более восьми, а иногда и 14 минут. В связи с этим специалисты сделали вывод о том, что громкая речь так же способствует распространению COVID-19, как кашель или чиханье.
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Общество , АГН "Москва"
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