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Кремль усомнился в данных о высокой смертности от COVID-19 

Алиса Селезнёва и ещё 1 1 час назад
Кремль усомнился в данных о высокой смертности от COVID-19
Фото: РИА Новости
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль считает недостоверными данные о высокой смертности медиков от COVID в России. Об этом пишет ТАСС.
Таким образом, по информации издания, Песков прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что в России уровень смертности среди медиков от коронавируса выше, чем в других странах.
«Насколько мне известно, это не так», — пояснил представитель Кремля.
Он также подчеркнул, что соответствующие пояснения будут запрошены у Минздрава.
«Рамблер» писал, что за последние 24 часа в России умерли 174 пациента с подтвержденным новым коронавирусом, общее количество умерших достигло 4142.
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Политика , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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