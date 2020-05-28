Кремль усомнился в данных о высокой смертности от COVID-19 

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль считает недостоверными данные о высокой смертности медиков от COVID в России . Об этом пишет ТАСС.

Таким образом, по информации издания, Песков прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что в России уровень смертности среди медиков от коронавируса выше, чем в других странах.

«Насколько мне известно, это не так», — пояснил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что соответствующие пояснения будут запрошены у Минздрава

«Рамблер» писал, что за последние 24 часа в России умерли 174 пациента с подтвержденным новым коронавирусом, общее количество умерших достигло 4142.