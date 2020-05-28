Главврач столичной больницы No71 Александр Мясников своем Telegram-канале сравнил коронавирус с кровососущим насекомым, которое напилось человеческой крови и отвалилось.

Медик также пояснил, зачем необходимо вводить карантинные меры, если инфекция со временем сама по себе теряет силу.

Мясников отметил, что, распространяясь, вирус «как бы фильтруется» через человеческий иммунитет и в результате «теряет былую мощь». То есть, проходя через организм, к следующему человеку он попадает уже «немного ослабленный».

«Чем больше людей заражено, тем скорее вирусы теряют силу, способность заражать и убивать», — написал доктор (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

При этом медик подчеркнул, что карантинные меры предназначены в первую очередь для того, чтобы «растянуть процесс» распространения инфекции и сделать «взлёт кривой более пологим». На сегодняшний день, уверяет Мясников, в России волна эпидемии спадает.

«Всё, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго», — резюмировал доктор.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Александр Мясников в разговоре с журналистами о ситуации с коронавирусом в РФ перефразировал строку из песни Владимира Высоцкого, заявив, что «беде приходит конец, наконец».

Он подчеркнул, что сегодня Россия находится в том положении, когда риск заразиться коронавирусной инфекцией существует, но вред от заболевания СOVID-19 будет меньше, чем от продолжения режима самоизоляции других ограничительных мер.