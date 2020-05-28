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«Насосался нашей крови»: Мясников «приговорил» коронавирус 

Павел Тиунов и ещё 15 42 минуты назад
Главврач столичной больницы No71 Александр Мясников в своем Telegram-канале сравнил коронавирус с кровососущим насекомым, которое напилось человеческой крови и отвалилось.
Медик также пояснил, зачем необходимо вводить карантинные меры, если инфекция со временем сама по себе теряет силу.
«Беде приходит конец»: доктор Мясников дал прогноз
Мясников отметил, что, распространяясь, вирус «как бы фильтруется» через человеческий иммунитет и в результате «теряет былую мощь». То есть, проходя через организм, к следующему человеку он попадает уже «немного ослабленный».
«Чем больше людей заражено, тем скорее вирусы теряют силу, способность заражать и убивать», — написал доктор (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
При этом медик подчеркнул, что карантинные меры предназначены в первую очередь для того, чтобы «растянуть процесс» распространения инфекции и сделать «взлёт кривой более пологим». На сегодняшний день, уверяет Мясников, в России волна эпидемии спадает.
«Всё, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго», — резюмировал доктор.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Александр Мясников в разговоре с журналистами о ситуации с коронавирусом в РФ перефразировал строку из песни Владимира Высоцкого, заявив, что «беде приходит конец, наконец».
Он подчеркнул, что сегодня Россия находится в том положении, когда риск заразиться коронавирусной инфекцией существует, но вред от заболевания СOVID-19 будет меньше, чем от продолжения режима самоизоляции других ограничительных мер.
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Общество , Видео , Доктор Мясников , Александр Мясников
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