Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин: пропуск для прогулки получать не нужно 

Москва24 и ещё 8 1 час назад
Собянин разъяснил правила прогулок на свежем воздухе
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
В Москве с 1 июня разрешаются прогулки или занятия спортом на свежем воздухе, пропуск для этого получать не нужно. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Пропуск для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно. При этом если до парка, в котором вы хотите погулять, нужно ехать на машине или на общественном транспорте, пропуск будет нужен. Оформить его можно для личных целей, но не чаще двух раз в неделю", — говорится в сообщении.
Как подчеркивается, выходить из дома на прогулку можно будет по определенному графику, не более трех раз в неделю. Выходить из дома для занятий спортом можно каждый день, но только до 9:00.
"Пешие прогулки разрешены с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной день. График "прогулочных дней" для жителей каждого дома будет опубликован на mos.ru, в "Яндексе" и в мобильных приложениях", — говорится в материале.
Гулять и заниматься спортом на свежем воздухе можно всем москвичам, включая горожан старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Рекомендованный радиус прогулки должен составлять не более 2 километров от дома.
Однако, подчеркивается, запрет по-прежнему сохраняется для тех, кто болеет COVID-19, людей с подозрением на коронавирус, имеющих признаки ОРВИ, а также для тех, кто живет вместе с ними.
Сергей Собянин сообщил накануне, что снижение нагрузки на городскую систему здравоохранения позволит увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи. Он отметил, что в ближайшие недели около 5 тысяч коек, которые ранее вошли в перепрофилированные для лечения коронавируса стационары, будут вновь работать в обычном режиме.
Мэр добавил, что при этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в распоряжении системы здравоохранения будет достаточный резерв коек для коронавирусных больных.
Собянин сообщил, что в Москве пропускной режим сохранится до 14 июня. При этом с 1 июня 2020 года Москва переходит на второй этап смягчения ограничений. В частности, москвичам разрешат выходить на прогулки при соблюдении норм санитарной безопасности.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Москва24: последние новости
Необычного нарушителя заметили в метро Необычного нарушителя заметили в метро Около 400 тыс заявок москвичей выполнили соцпомощники Около 400 тыс заявок москвичей выполнили соцпомощники В Москве возобновили ремонт магистралей и МКАД В Москве возобновили ремонт магистралей и МКАД
Комментарии 1
Новости Москвы , Сергей Собянин , Яндекс , Правительство Москвы , Mos.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Шушера»: Шнуров о российских звездах
«Шушера»: Шнуров о российских звездах
Россиянин задушил квартирантку и жил с ее трупом
Россиянин задушил квартирантку и жил с ее трупом
Названо «обнуляющее» США российское супероружие
Названо «обнуляющее» США российское супероружие
Гордон высказался о Соловьеве
Гордон высказался о Соловьеве
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Видео
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение