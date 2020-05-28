Собянин разъяснил правила прогулок на свежем воздухе

В Москве с 1 июня разрешаются прогулки или занятия спортом на свежем воздухе, пропуск для этого получать не нужно. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Пропуск для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно. При этом если до парка, в котором вы хотите погулять, нужно ехать на машине или на общественном транспорте, пропуск будет нужен. Оформить его можно для личных целей, но не чаще двух раз в неделю", — говорится в сообщении.

Как подчеркивается, выходить из дома на прогулку можно будет по определенному графику, не более трех раз в неделю. Выходить из дома для занятий спортом можно каждый день, но только до 9:00.

"Пешие прогулки разрешены с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной день. График "прогулочных дней" для жителей каждого дома будет опубликован на mos.ru, в "Яндексе" и в мобильных приложениях", — говорится в материале.

Гулять и заниматься спортом на свежем воздухе можно всем москвичам, включая горожан старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Рекомендованный радиус прогулки должен составлять не более 2 километров от дома.

Однако, подчеркивается, запрет по-прежнему сохраняется для тех, кто болеет COVID-19, людей с подозрением на коронавирус, имеющих признаки ОРВИ, а также для тех, кто живет вместе с ними.

Сергей Собянин сообщил накануне, что снижение нагрузки на городскую систему здравоохранения позволит увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи. Он отметил, что в ближайшие недели около 5 тысяч коек, которые ранее вошли в перепрофилированные для лечения коронавируса стационары, будут вновь работать в обычном режиме.

Мэр добавил, что при этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в распоряжении системы здравоохранения будет достаточный резерв коек для коронавирусных больных.

Собянин сообщил, что в Москве пропускной режим сохранится до 14 июня. При этом с 1 июня 2020 года Москва переходит на второй этап смягчения ограничений. В частности, москвичам разрешат выходить на прогулки при соблюдении норм санитарной безопасности.