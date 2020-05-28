Эксперты назвали самые «заразные» районы Москвы 

Эксперты назвали московские районы Зябликово, Братеево и Бирюлево Западное самыми неблагоприятными с точки зрения угрозы коронавируса. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Московского центра урбанистики и аналитической компании Habidatum.

По данным экспертов, в этих трех районах индекс эпидемиологической опасности составляет 2,57, 2,40 и 2,38 соответственно.

В десятку эпидемиологически неблагоприятных также вошли Орехово-Борисово Южное (2,37), Нагатинский Затон (2,30), Северное Медведково (2,25), Орехово-Борисово Северное (2,21), Чертаново Северное (2,21), Строгино (2,17), Чертаново Центральное (2,16).

Самый низкий индекс эпидемиологической опасности — у Тверского района (0,37), Куркино (0,47) и Пресненского района (0,48).

Эксперты рассчитывали индекс на основе трех показателей: количестве людей на один лифт (степени взаимодействия с соседями и риске заразиться от них), числе людей на одну аптеку и количестве покупателей на квадратный метр магазина.

Наиболее высокую угрозу заразиться в магазине эксперты зафиксировали в Метрогородке (1226 человек на сто «квадратов» торговой площади), районах Ивановское (1042 человека на сто «квадратов) и Бирюлево Западное (1032 человека на сто „квадратов“).

Самый высокий риск инфицирования в аптеке выявлен в Нагатинском Затоне (8200 человек на аптеку в пределах пешей доступности), районах Зябликово (7700 человек) и Братеево (7700 человек).

Угроза заражения в лифте наиболее высока в районах Ясенево (116 человек на лифт), Зябликово (104 человека) и Орехово-Борисово Южное (103 человека).

Эксперты сочли центральные и западные районы Москвы более безопасными благодаря низкой плотности населения, маленькому числу людей на лифт и развитой инфраструктуре.

Как писал „Рамблер“, за прошлые сутки в столице выявили 2140 новых случаев коронавируса. За все время наблюдения в Москве зарегистрировали 171 443 человека с коронавирусом, 67 458 из них выздоровели, 2183 умерли.