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Детский врач в Тынде Амурской области , у которой подтвердилась коронавирусная инфекция, приняла порядка 100 пациентов до получения результатов собственного анализа, сообщила на своей странице в Instagram мэр города Марина Михайлова

"Установлено, что врач-педиатр со статусом "контактный" в ожидании результатов анализа на COVID-19 продолжала работу и прием пациентов. Вирус у нее подтвердился, за это время она успела принять десятки пациентов. Около ста контактных", — написала глава города.

По этому случаю проводится эпидемическое расследование, устанавливаются все контактировавшие с врачом.

В Амурской области выявлено 414 случаев новой коронавирусной инфекции, 133 пациента выздоровели. В Тынде подтверждено 48 случаев. Свободный коечный фонд в регионе составляет 56,4%.