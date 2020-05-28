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Врач-педиатр в Тынде приняла около 100 пациентов до подтверждения у нее коронавируса 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Детский врач в Тынде Амурской области, у которой подтвердилась коронавирусная инфекция, приняла порядка 100 пациентов до получения результатов собственного анализа, сообщила на своей странице в Instagram мэр города Марина Михайлова.
"Установлено, что врач-педиатр со статусом "контактный" в ожидании результатов анализа на COVID-19 продолжала работу и прием пациентов. Вирус у нее подтвердился, за это время она успела принять десятки пациентов. Около ста контактных", — написала глава города.
По этому случаю проводится эпидемическое расследование, устанавливаются все контактировавшие с врачом.
В Амурской области выявлено 414 случаев новой коронавирусной инфекции, 133 пациента выздоровели. В Тынде подтверждено 48 случаев. Свободный коечный фонд в регионе составляет 56,4%.
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Общество , Видео , Марина Михайлова , Амурская Область , Тында
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