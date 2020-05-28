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Треть россиян не верит в опасность коронавируса 

Павел Тиунов и ещё 2 44 минуты назад
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
Фото: РИА Новости
Более 30% жителей страны считает пандемию коронавирусной инфекции выдумкой заинтересованных в ней людей или не верит, что заражение действительно опасно для жизни, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ), проведя интернет-опрос россиян в возрасте от 20 до 60 лет.
Речь идет о 32,8% респондентах, которые не верят в серьезность ситуации с распространением коронавируса. Из этого числа более половины проголосовавших не ограничивает себя соблюдением режима самоизоляции, регулярно прогуливаясь по улице, 43% ходят в гости к родственникам. При этом почти 75% скептиков выразили уверенность, что во введении ограничительных мер не было никакой необходимости.
Лидером по доле скептиков стал Южный федеральный округ — там 41,1% респондентов заявили, что не верят в эпидемию. Более 60% проголосовавших отметили, что ограничения в связи с угрозой распространения вируса должны были изначально быть более мягкими.
Заместитель руководителя дирекции по экспертно-аналитической работе ВШЭ Руслан Артамонов подчеркнул, что причины скептического отношения к опасности вызваны потерей работы из-за пандемии.
По его словам, люди жаждут снятия ограничений, чтобы скорее начать зарабатывать. Поэтому, уверен эксперт, у них притупляется чувство страха перед возможным заболеванием.
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Общество , Григорий Березкин , ВШЭ
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