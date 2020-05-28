В России выявлен 8371 новый случай коронавируса 

За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8371, до 379 051 человека в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 8338 человек. За день до этого — 8915, еще днем ранее — 8946.

У 42,5 процента новых пациентов нет клинических проявлений болезни.

За последние сутки еще 8785 человек выписались после выздоровления, 174 пациента с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 150 993 пациента, 4142 человека скончались.

Новые случаи выявили в 85 регионах. Наиболее высокий прирост зафиксирован в следующих регионах: Москва (2054), Московская область (774), Санкт-Петербург (383), Свердловская область (268), Нижегородская область (228), Ростовская область (154), Красноярский край (147), Архангельская область (127), Дагестан (124), Волгоградская область (111), Воронежская область (110), Тульская область (110), Брянская область (109), Ханты-Мансийский АО (104).

Менее 100 пациентов прибавилось в следующих регионах: Самарская область (97), Саратовская область (97), Новосибирская область (96), Якутия (94), Калужская область (93), Омская область (87), Пензенская область (86), Ярославская область (84), Кабардино-Балкария (83), Челябинская область (82), Чувашия (81), Смоленская область (80), Ставропольский край (80), Белгородская область (79), Башкирия (79), Алтайский край (79), Рязанская область (77), Краснодарский край (76), Ульяновская область (75), Тамбовская область (73), Липецкая область (70).

Менее 70 новых случаев: Курская область (68), Хабаровский край (63), Иркутская область (62), Владимирская область (61), Татарстан (60), Ивановская область (59), Орловская область (59), Вологодская область (59), Тыва (58), Кировская область (57), Приморский край (57), Оренбургская область (54), Забайкальский край (53), Тверская область (52), Северная Осетия (52), Ленинградская область (51), Бурятия (51), Коми (50).

Менее 50: Ингушетия (49), Мордовия (49), Ямало-Ненецкий АО (47), Мурманская область (46), Новгородская область (45), Пермский край (44), Псковская область (42), Карачаево-Черкессия (42), Марий Эл (41), Костромская область (39), Калининградская область (38), Тюменская область (30), Калмыкия (29), Томская область (27), Камчатский край (25), Адыгея (24), Удмуртская Республика (24), Чечня (22), Хакасия (22).

Менее 20: Амурская область (19), Карелия (18), Астраханская область (18), Кемеровская область (18), Курганская область (7), Еврейская АО (7), Крым (6), Республика Алтай (4), Сахалинская область (4), Чукотский АО (3), Ненецкий АО (2), Магаданская область (2), Севастополь (1).

Как сообщал «Рамблер», ранее вирусолог Александр Лукашев заявил, что пик смертности от коронавируса придется на 2 июня. Он выразил уверенность, что в будущем коронавирус станет сезонной болезнью, при этом в Москве больше не будет серьезных вспышек.