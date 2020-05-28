Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Курам на смех»: Бокерия о смягчении ограничений 

Павел Тиунов 1 час назад
Академик РАН хирург Лео Бокерия в беседе с корреспондентом «Царьграда» заявил, что рекомендация заниматься спортом, соблюдая масочный режим, — «курам на смех». При этом медик признал, что требование столичной мэрии носить маски на прогулках — вполне нормально.
"Насосался нашей крови": Мясников «приговорил» коронавирус
Ранее, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал смягчение ограничительных мер в столице, связанных с распространением коронавирусной инфекции, с 1 июня.
С начала лета москвичам будут позволены пешие прогулки и занятия спортом на свежем воздухе при условии соблюдения масочного и перчаточного режимов.
Академик РАН Лео Бокерия, комментируя инициативу столичных властей, заявил, что физическая активность в маске — бессмысленна.
«Как это — в маске бегать? Курам на смех. Какие-то силовые упражнения в маске тоже не будешь делать», — констатировал хирург.
По его словам, если человек занимается спортом в одиночестве, то ему следует позволить делать это без маски. При этом требование надевать защитные средства во время прогулок — «совершенно нормально», поскольку человек зачастую отправляется гулять с кем-то, а значит «должен быть в маске».
«Это очевидно», — резюмировал медик.
Комментарии 59
Общество , Видео , Сергей Собянин , РАН , Правительство Москвы , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Детей нашли в квартире с умершей матерью в Москве
Детей нашли в квартире с умершей матерью в Москве
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Сжали с обеих сторон: США обиделись на перехват
Сжали с обеих сторон: США обиделись на перехват
Лоза ответил Кикабидзе
Лоза ответил Кикабидзе
Видео
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение