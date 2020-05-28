«Курам на смех»: Бокерия о смягчении ограничений 

Академик РАН хирург Лео Бокерия в беседе с корреспондентом «Царьграда» заявил, что рекомендация заниматься спортом, соблюдая масочный режим, — «курам на смех». При этом медик признал, что требование столичной мэрии носить маски на прогулках — вполне нормально.

Ранее, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал смягчение ограничительных мер в столице, связанных с распространением коронавирусной инфекции, с 1 июня.

С начала лета москвичам будут позволены пешие прогулки и занятия спортом на свежем воздухе при условии соблюдения масочного и перчаточного режимов.

Академик РАН Лео Бокерия, комментируя инициативу столичных властей, заявил, что физическая активность в маске — бессмысленна.

«Как это — в маске бегать? Курам на смех. Какие-то силовые упражнения в маске тоже не будешь делать», — констатировал хирург.

По его словам, если человек занимается спортом в одиночестве, то ему следует позволить делать это без маски. При этом требование надевать защитные средства во время прогулок — «совершенно нормально», поскольку человек зачастую отправляется гулять с кем-то, а значит «должен быть в маске».