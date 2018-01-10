ЧП в Средиземном море, рост зарплат россиян и другие события дня

Главные события среды

Умер Михаил Державин

Кабачок "13 стульев"

Актер Михаил Державин умер на 82-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает РИА Новости.

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Путин обрадовал россиян

МРОТ уравняют с прожиточным минимумом 1 мая 2018 года. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода, передает ТАСС.

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Хакеры раскрыли мотив отстранения РФ от ОИ-2018

Хакерская группировка Fancy Bears опубликовала переписку сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК), раскрывшую истинную цель комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

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В ФСБ рассказали о «майоре» Аршавиной

Федеральная служба безопасности прокомментировала слова жены футболиста Андрея Аршавина Алисы о том, что она является майором ФСБ, сообщает «Интерфакс».

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Улюкаев попал в трехместную камеру «Кремлевского централа»

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный за взятку, содержится в СИЗО «Кремлевский централ», сообщает РИА Новости.

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ЧФ РФ рассказал о столкновении кораблей

ТАСС

Десантный корабль Черноморского флота России «Ямал» вернулся после похода в Средиземное море с повреждениями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

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Россиянам пообещали рост зарплат

РИА Новости

Реальные зарплаты могут вырасти в этом году на 4%, заявил глава Минтруда Максим Топилин в интервью "Российской газете".

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Россияне назвали главных врагов страны

РИА Новости

Социологи Левада-центра выяснили, кого россияне считают врагами своей страны. О результатах исследования, проведенного в начале декабря 2017 г., сообщает РБК.

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Спутник обнаружил в РФ послание Богу

В московском районе Митино появилась огромная надпись в поле «Господи, помоги России». Надпись зафиксировали спутники Google Maps и отметили на карте как «туристический объект».

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В Крыму создано кольцо ПВО без «мертвых зон»

Севастопольский дивизион С-400 вместе с феодосийским подразделением выполняют задачи перекрестного обстрела потенциальных ракетных угроз со стороны Украины, в том числе и направленных на Крымский мост.

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