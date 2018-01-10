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Спутник обнаружил в РФ послание Богу
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Спутник обнаружил в РФ послание Богу 

Рамблер 5 часов назад
Фото: НАСА

В московском районе Митино появилась огромная надпись в поле «Господи, помоги России». Надпись зафиксировали спутники Google Maps и отметили на карте как «туристический объект».

Как сообщает Telegram-канал «Код Дурова», объект на карте появился совсем недавно, но уже имеет несколько десятков комментариев. В частности, интернет-пользователи отмечают, что объект работает круглосуточно и с него открывается отличный вид на Митино.

Google

Газета «Взгляд» считает, что надпись могли сделать активисты, выступающие против строительства в долине реки Сходня. В апреле 2016 года подобным образом они разместили надпись «Путин, помоги Сходне».

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