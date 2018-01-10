Россиянам пообещали рост зарплат

Минтруд: реальные зарплаты вырастут в 2018 г. на 4%

Реальные зарплаты могут вырасти в этом году на 4%, заявил глава Минтруда Максим Топилин в интервью "Российской газете".

"Я думаю, что реальные зарплаты могут вырасти процента на четыре, больше, чем в 2017 г., и больше, чем прогнозировало Минэкономразвития", — отметил Топилин и напомнил, что в прошлом году реальные зарплаты выросли на 3%.

"В 2018 г. мы должны указы президента выполнить. Значит, зарплаты врачей, учителей, научных, социальных работников значительно вырастут и в этом году", — подчеркнул министр.

Исходя из статистики за октябрь 2017 г., зарплаты в здравоохранении выросли с начала 2017 г. более чем на 7%, а по итогам года эта цифра окажется выше. "Средства на выполнение указов предусмотрены. Федеральный бюджет выделил на это дополнительно 100 млрд руб. на 2018 г. Плюс 200 млрд руб. выделили регионы", — пояснил Топилин.

Речь в президентских указах идет о средних показателях.

"То есть выполнение указов не значит, что с 1 января зарплата каждого врача будет не ниже 200% средней по региону вне зависимости от его стажа, квалификации, нагрузки, системы оплаты в регионе и прочих критериев. Одни будут зарабатывать меньше, другие — больше. А в среднем по региону должен быть такой показатель", — заявил министр.

В некоторых регионах указы выполнены уже к концу 2017 г.

Зарплаты бюджетников, не упомянутых в указах президента, проиндексированы с января на 4%, МРОТ также увеличен, заключил Топилин.