Ещё
Россиянам пообещали рост зарплат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтруд: реальные зарплаты вырастут в 2018 г. на 4% 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Реальные зарплаты могут вырасти в этом году на 4%, заявил глава Минтруда Максим Топилин в интервью "Российской газете".

"Я думаю, что реальные зарплаты могут вырасти процента на четыре, больше, чем в 2017 г., и больше, чем прогнозировало Минэкономразвития", — отметил Топилин и напомнил, что в прошлом году реальные зарплаты выросли на 3%.

"В 2018 г. мы должны указы президента выполнить. Значит, зарплаты врачей, учителей, научных, социальных работников значительно вырастут и в этом году", — подчеркнул министр.

Исходя из статистики за октябрь 2017 г., зарплаты в здравоохранении выросли с начала 2017 г. более чем на 7%, а по итогам года эта цифра окажется выше. "Средства на выполнение указов предусмотрены. Федеральный бюджет выделил на это дополнительно 100 млрд руб. на 2018 г. Плюс 200 млрд руб. выделили регионы", — пояснил Топилин.

Речь в президентских указах идет о средних показателях.

"То есть выполнение указов не значит, что с 1 января зарплата каждого врача будет не ниже 200% средней по региону вне зависимости от его стажа, квалификации, нагрузки, системы оплаты в регионе и прочих критериев. Одни будут зарабатывать меньше, другие — больше. А в среднем по региону должен быть такой показатель", — заявил министр.

В некоторых регионах указы выполнены уже к концу 2017 г.

Зарплаты бюджетников, не упомянутых в указах президента, проиндексированы с января на 4%, МРОТ также увеличен, заключил Топилин.

Вести Экономика: последние новости
Топилин: россиянам начали отказывать в пенсии Вкладчики предпочитают госбанки Долги россиян растут быстрее сбережений
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ФСБ рассказали о «майоре» Аршавиной
Смерть Державина шокировала артистов
Экс-жена Державина рассказала, как умер актер
Тест: Проверка на наглость
Украинскую модель парализовало после ДТП в США
Видео
01:23
Экс-жена Державина рассказала, как умер актер
Шоу-бизнес
01:23
Смерть Державина шокировала артистов
Шоу-бизнес
01:38
Пообещавший уничтожить человечество робот встал на ноги
Наука и техника Технологии
05:59
Гузеева: чудо, что я до сих пор жива
Шоу-бизнес
00:36
БТР протаранил магазин ради бутылки вина в Заполярье
Происшествия
01:28
Метро будет работать круглосуточно на все праздники
Новости Москвы
00:29
США создают ядерную боеголовку для сдерживания РФ
Армия Общество
00:45
Дуглас опроверг возможные обвинения в мастурбации
Шоу-бизнес
01:37
750 тыс. человек посетили новогодние представления
Новости Москвы
01:00
Демонтаж столичных новогодних елок начнется с 15 января
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение