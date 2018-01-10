В ФСБ рассказали о «майоре» Аршавиной

Федеральная служба безопасности прокомментировала слова жены футболиста Андрея Аршавина Алисы о том, что она является майором ФСБ, сообщает «Интерфакс».

Как заявил агентству представитель Центра общественных связей ведомства, Аршавина не является и никогда не являлась сотрудником спецслужбы.

6 января Алиса Аршавина была снята с рейса Москва — Алма-Ата авиакомпании «Аэрофлот». Сама она в социальных сетях заявила, что причиной этого стал «неприятный запах», исходивший от ее 10-месячной дочери. Однако накануне представитель «Аэрофлота» сообщил, что снятие Аршавиной с рейса было связано с ее «деструктивным поведением и неподчинением требованиям экипажа». По его словам, супруга футболиста пыталась добиться, чтобы няня ее ребенка, обладавшая билетом в эконом-класс, была пересажена в салон бизнес-класса. При этом, «пытаясь оказать давление на экипаж», Аршавина называла себя майором ФСБ.