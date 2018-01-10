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Путин обрадовал россиян
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Путин обрадовал россиян 

Рамблер 6 часов назад

МРОТ уравняют с прожиточным минимумом 1 мая 2018 года. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода, передает ТАСС.

В июле 2017 года МРОТ подняли до 70% от прожиточного минимума, 1 января текущего года его повысили еще раз, а уравнять эти показатели собирались к 1 января 2019 года. Как рассказал глава государства, вопрос об ускорении этого процесса был поднят во время встречи с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.

По словам Путина, состояние российской экономики позволяет уравнять МРОТ и прожиточный минимум к 1 мая 2018 года.

«У нас позитивная динамика российской экономики сохраняется — у нас и меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета, у нас растут золотовалютные резервы. То есть, экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется. У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем», — сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что повышение МРОТ затронет 4 млн человек, в том числе госслужащих, работников малых предприятий, часть работающих пенсионеров и т. д.

>> МРОТ подрос: нищие станут бедными

На сегодняшний день размер МРОТ составляет 9489 рублей, прожиточный минимум — более 11 тысяч рублей.

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