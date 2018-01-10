Россияне назвали главных врагов страны

Главными врагами России респонденты Левада-центра назвали США, Украину и ЕС

Социологи Левада-центра выяснили, кого россияне считают врагами своей страны. О результатах исследования, проведенного в начале декабря 2017 г., сообщает РБК.

Главными врагами России респонденты назвали США (68%), Украину (29%) и Евросоюз (14%). За ними следуют бывшие советские республики (10%) и Польша (8%) Германия, НАТО и Англия (по 6%), фундаменталисты и сторонники запрещенного в России «Исламского государства» (5%). Государства Ближнего Востока и «те, кто сегодня стоит у власти / чиновники / правительство / „друзья [президента России Владимира] Путина“ — по 4%.

Еще меньше респонденты опасаются террористов, стран Дальнего Востока, коррупции (по 3%), „оппозиции / пятой колонны / основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального“ и олигархов (по 2%). „Русофобы/западники“, президент Владимир Путин, либералы и сионисты получили по 1% голосов и менее.

Издание отмечает, что доля респондентов, считающих, что у России есть враги минимальна за последние 5 лет. Сейчас это мнение разделяют 66% (21% считает, что врагов у России нет). В 2012 г. наличие врагов признавали 63% опрошенных (отрицали 18%), а в 2014 г., когда начался вооруженный конфликт на Украине, — уже 84% (отрицали 8%), что стало рекордом за 23 года исследования.

Россию, окруженную врагами, сейчас видят 23% респондентов (в 2014 г. — 26%), опасность внутренних врагов признает 21% (20%). Еще 27% (ранее — 30%) опрошенных считают, что „у народа, вставшего на путь возрождения, всегда найдутся враги, а 16% (17%) уверены, что корень зла следует искать в собственных ошибках.