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В Крыму создано кольцо ПВО без «мертвых зон»
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Комплексы С-400 создали в Крыму кольцо ПВО без «мертвых зон» 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад

Севастопольский дивизион С-400 вместе с феодосийским подразделением выполняют задачи перекрестного обстрела потенциальных ракетных угроз со стороны Украины, в том числе и направленных на Крымский мост, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Расположенные в разных частях полуострова подразделения С-400 «Триумф» создают плотное кольцо ПВО без «мертвых зон», — передает РИА «Новости» слова Белика.

Он отметил, что разворачивание в Севастополе зенитно-ракетного дивизиона С-400 является предупредительным сигналом украинским разработчикам ракет.

«Чтобы там не испытывали киевские тактики, любой объект, пересекающий воздушную границу полуострова без разрешения, будет гарантированно сбит — летит он в сторону Крымского моста или на евпаторийские санатории», — добавил депутат.

Белик подчеркнул также, что любая попытка прощупать ПВО полуострова закончится плачевно.

Напомним, ранее источник в силовых структурах Крыма Новый сообщил, что второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.

Ранее сообщалось, что новый дивизионный комплект ЗРС С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Крыму 12 января 2018 года.

В январе 2017 года в Крыму начал дежурство первый комплект С-400.

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