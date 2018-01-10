ЧФ РФ рассказал о столкновении кораблей

Корабль Черноморского флота получил повреждения в Средиземном море

Десантный корабль Черноморского флота России «Ямал» вернулся после похода в Средиземное море с повреждениями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

По словам одного из собеседников агентства, в начале января корабль вернулся на базу с некритичными повреждениями. По словам другого, «Ямал» не по вине своего экипажа мог столкнуться с другим кораблем.

Накануне в социальных сетях были распространены фотографии российского судна с незначительными повреждениями на левом боку.

23 декабря большой десантный корабль «Ямал» отправился в Сирию через Черноморские проливы, куда в ноябре прошлого года уже перевозил груз.