ЧФ РФ рассказал о столкновении кораблей

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Корабль Черноморского флота получил повреждения в Средиземном море 

Рамблер 7 часов назад
Фото: ТАСС

Десантный корабль Черноморского флота России «Ямал» вернулся после похода в Средиземное море с повреждениями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

По словам одного из собеседников агентства, в начале января корабль вернулся на базу с некритичными повреждениями. По словам другого, «Ямал» не по вине своего экипажа мог столкнуться с другим кораблем.

Накануне в социальных сетях были распространены фотографии российского судна с незначительными повреждениями на левом боку.

23 декабря большой десантный корабль «Ямал» отправился в Сирию через Черноморские проливы, куда в ноябре прошлого года уже перевозил груз.

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