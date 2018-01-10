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Умер Михаил Державин
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Умер Михаил Державин 

Рамблер 5 часов назад
Актер Михаил Державин умер на 82-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает РИА Новости.
1/10  Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в семье ведущего актера Московского театра имени Вахтангова Михаила Державина. С 1968 года артист служил в столичном Театре сатиры, сыграл там около 40 ролей
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2/10  Всесоюзную славу принесла актеру роль пана Ведущего в телевизионной юмористической передаче «Кабачок 13 стульев», которая выходила на экраны страны с 1967 по 1980 год
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3/10  Державин не часто снимался в кино, всего он сыграл около 30 ролей, в основном комедийных. Самым популярными стали его роли в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки» (1979 год, партнерами Державина в этом фильме были Александр Ширвиндт и Андрей Миронов)
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4/10  Михаил Державин (на первом плане) в роли Бориса в фильме Генриха Габая "Лебедев против Лебедева", 1965
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5/10  Актеры Московского театра Сатиры и французский режиссер Антуан Витеза (в центре). Второй слева - Михаил Державин, 1977
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6/10  Михаил Державин в роли Семенова и Андрей Миронов в роли Шиндина (слева направо) в спектакле театра Сатиры "Мы, нижеподписавшиеся", 1979
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7/10  Михаил Державин (справа) в роли Бориса в художественном фильме "Лебедев против Лебедева", 1966
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8/10  Михаил Державин с кошкой Соней, 1996
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9/10  Актер театра им. Вахтангова Михаил Державин с супругой - певицей Роксаной Бабаян, 2007
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10/10  Народный артист Михаил Державин с супругой Роксаной Бабаян, 2006
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Актер Михаил Державин умер на 82-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает РИА Новости.

"После продолжительной тяжелой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин", — сообщили в театре сатиры.

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