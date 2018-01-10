Умер Михаил Державин 

Актер Михаил Державин умер на 82-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает РИА Новости.
1/10 Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в семье ведущего актера Московского театра имени Вахтангова Михаила Державина. С 1968 года артист служил в столичном Театре сатиры, сыграл там около 40 ролей
2/10 Всесоюзную славу принесла актеру роль пана Ведущего в телевизионной юмористической передаче «Кабачок 13 стульев», которая выходила на экраны страны с 1967 по 1980 год
Фото:
"Кабачок "13 стульев""
3/10 Державин не часто снимался в кино, всего он сыграл около 30 ролей, в основном комедийных. Самым популярными стали его роли в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки» (1979 год, партнерами Державина в этом фильме были Александр Ширвиндт и Андрей Миронов)
Фото:
Кадр из фильма "Трое в лодке, не считая собаки"
4/10 Михаил Державин (на первом плане) в роли Бориса в фильме Генриха Габая "Лебедев против Лебедева", 1965
Фото:
РИА Новости
5/10 Актеры Московского театра Сатиры и французский режиссер Антуан Витеза (в центре). Второй слева - Михаил Державин, 1977