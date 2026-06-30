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Путин, Медведев, Мединский: кто пришел проститься с Сергеем Ивановым

Газета.Ru
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Президент РФ Владимир Путин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
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Президент РФ Владимир Путин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Гавриил Григоров/РИА Новости
Церемония прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
2/32
Церемония прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Михаил Метцель/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
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Президент РФ Владимир Путин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Гавриил Григоров/РИА Новости
Автомобили у траурного зала Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым, 30 июня 2026 года
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Автомобили у траурного зала Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым, 30 июня 2026 года 
© Юрий Кочетков/РИА Новости

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Гавриил Григоров/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
6/32
Президент РФ Владимир Путин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Гавриил Григоров/РИА Новости
Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
7/32
Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Юрий Кочетков/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. В центре – жена Сергея Иванова Ирина; справа – сын Сергея Иванова Сергей, 30 июня 2026 года
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Президент РФ Владимир Путин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. В центре – жена Сергея Иванова Ирина; справа – сын Сергея Иванова Сергей, 30 июня 2026 года 
© Гавриил Григоров/РИА Новости
Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
9/32
Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Юрий Кочетков/РИА Новости

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Президент РФ Владимир Путин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
10/32
Президент РФ Владимир Путин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Гавриил Григоров/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. В центре – сын Сергея Иванова Сергей, 30 июня 2026 года
11/32
Президент РФ Владимир Путин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. В центре – сын Сергея Иванова Сергей, 30 июня 2026 года 
© Гавриил Григоров/РИА Новости
Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
12/32
Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Юрий Кочетков/РИА Новости
Руководитель администрации президента РФ Антон Вайно во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
13/32
Руководитель администрации президента РФ Антон Вайно во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Гавриил Григоров/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
14/32
Президент РФ Владимир Путин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Гавриил Григоров/РИА Новости

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
15/32
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Гавриил Григоров/РИА Новости
Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
16/32
Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Юрий Кочетков/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Вторая слева – жена Сергея Иванова Ирина; третий слева – сын Сергея Иванова Сергей, 30 июня 2026 года
17/32
Президент РФ Владимир Путин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Вторая слева – жена Сергея Иванова Ирина; третий слева – сын Сергея Иванова Сергей, 30 июня 2026 года 
© Гавриил Григоров/РИА Новости
Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
18/32
Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Юрий Кочетков/РИА Новости
Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
19/32
Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Юрий Кочетков/РИА Новости

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Сотрудник Росгвардии у траурного зала Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым, 30 июня 2026 года
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Сотрудник Росгвардии у траурного зала Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым, 30 июня 2026 года 
© Юрий Кочетков/РИА Новости
Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
21/32
Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Юрий Кочетков/РИА Новости
Автомобили у траурного зала Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым, 30 июня 2026 года
22/32
Автомобили у траурного зала Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым, 30 июня 2026 года 
© Юрий Кочетков/РИА Новости
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
23/32
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Гавриил Григоров/РИА Новости
Автомобили у траурного зала Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым, 30 июня 2026 года
24/32
Автомобили у траурного зала Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым, 30 июня 2026 года 
© ТАСС

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Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Справа - помощник президента Российской Федерации, председатель общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Владимир Мединский, 30 июня 2026 года
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Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Справа - помощник президента Российской Федерации, председатель общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Владимир Мединский, 30 июня 2026 года 
© Юрий Кочетков/РИА Новости
Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
26/32
Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Юрий Кочетков/РИА Новости
Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
27/32
Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Юрий Кочетков/РИА Новости
Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
28/32
Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Юрий Кочетков/РИА Новости
Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Владимир Васильев на прощании с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
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Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Владимир Васильев на прощании с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Юрий Кочетков/РИА Новости

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Церемония прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
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Церемония прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Михаил Метцель/РИА Новости
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев на прощании с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев на прощании с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Юрий Кочетков/РИА Новости
Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года
32/32
Прощание с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, 30 июня 2026 года 
© Юрий Кочетков/РИА Новости

В Москве прощаются с экс-министром обороны РФ Сергеем Ивановым. Траурная церемония проходит в Прощальном зале ЦКБ №1. С утра зал заставлен венками от близких и бывших коллег, в том числе от помощника президента, экс-директора ФСБ Николая Патрушева. У входа можно увидеть черные авто марки «Аурус», а также охрану, тщательно проверяющую всех пришедших.

В последний путь Иванова провожает сводный расчет отдельной роты почетного караула, который объединяет представителей всех трех родов Вооруженных сил — Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.

Церемонию прощания с политиком посетили глава ЦБ Эльвира Набиуллина, экс-заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, помощник президента Владимир Мединский и многие другие высокопоставленные чиновники, политики и военные.

Проститься с бывшим министром лично приехал и президент России Владимир Путин. Глава государства возложил к гробу красные розы и коротко пообщался с семьей Иванова на церемонии. По данным ТАСС, Путин провел на прощании не менее 20 минут.

Президент работал с Ивановым еще в 1970-х, когда служил в КГБ в Ленинграде. После Иванов был одним из замов Путина в ФСБ, а в 2001 году стал министром обороны. В 2011—2016 годах политик руководил администрацией президента, а с 2012 года был постоянным членом Совета Безопасности России и спецпредставителем президента по вопросам экологии вплоть до 2026-го.

Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Его похоронят на Троекуровском кладбище рядом с сыном, который скончался в 2014 году в ОАЭ во время отдыха.