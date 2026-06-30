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Чемпионка по бодибилдингу погибла в Венесуэле

Александр Котлеткин
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19-летняя чемпионка по бодибилдингу Фиорелла Мартинес стала жертвой разрушительного землетрясения в Венесуэле, сообщает Lenta.ru.

Накануне тела спортсменки, ее матери и младшей сестры извлекли из-под завалов рухнувшего здания в городе Ла-Гуайра, штат Варгас. Спустя несколько часов спасатели обнаружили ее возлюбленного. Мужчину также не удалось спасти.

Мартинес выступала на соревнованиях в дисциплине артистический фитнес. В 2024 году она завоевала титул вице-чемпионки Южной Америки. В 2025 году ей удалось завоевать золотую медаль и стать чемпионкой. За жизнью Фиореллы в социальных сетях следили тысячи поклонников.

Венесуэльская федерация бодибилдинга и фитнеса выразила соболезнования близким спортсменки.