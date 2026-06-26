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Каким был экс-министр обороны Сергей Иванов

Газета.Ru
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Иванов во время бала Олимпийцев в спорткомплексе «Олимпийский», 2001 год
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Иванов во время бала Олимпийцев в спорткомплексе «Олимпийский», 2001 год 
© Сергей Гунеев/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Иванов беседуют на военном параде, посвященном 56-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 2001 год
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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Иванов беседуют на военном параде, посвященном 56-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 2001 год 
© Владимир Родионов/РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Иванов объезжает войска во время военного парада, посвященного 56-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 2001 год
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Министр обороны РФ Сергей Иванов объезжает войска во время военного парада, посвященного 56-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 2001 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и министр Обороны Сергей Иванов следят за ходом учений «Мобильность 2004» на полигоне «Сергеевский», 2004 год
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Президент РФ Владимир Путин и министр Обороны Сергей Иванов следят за ходом учений «Мобильность 2004» на полигоне «Сергеевский», 2004 год 
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости

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Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Иванов во время визита в составе российской делегации в Федеративную Республику Германию, 2000 год
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Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Иванов во время визита в составе российской делегации в Федеративную Республику Германию, 2000 год 
© Сергей Субботин/РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Иванов и президент России Владимир Путин во время посещения новой штаб-квартиры Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил России, 2006 год
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Министр обороны РФ Сергей Иванов и президент России Владимир Путин во время посещения новой штаб-квартиры Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил России, 2006 год 
© Дмитрий Астахов/РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Иванов перед началом встречи с министром обороны Польши, 2004 год
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Министр обороны РФ Сергей Иванов перед началом встречи с министром обороны Польши, 2004 год 
© Владимир Федоренко/РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Иванов (слева) и начальник Генерального штаба ВС РФ Анатолий Квашин (справа), 2001 год
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Министр обороны РФ Сергей Иванов (слева) и начальник Генерального штаба ВС РФ Анатолий Квашин (справа), 2001 год 
© Владимир Родионов/РИА Новости
Корреспондент «Московского Комсомольца» Юлия Калинина, министр обороны РФ Сергей Иванов и корреспондент «Известий» Светлана Бабаева (слева направо) в Минобороны России, 2004 год
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Корреспондент «Московского Комсомольца» Юлия Калинина, министр обороны РФ Сергей Иванов и корреспондент «Известий» Светлана Бабаева (слева направо) в Минобороны России, 2004 год 
© Григорий Сысоев/ТАСС

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Министр обороны РФ Сергей Иванов на выставочном полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле во время показа боевой техники, 2005 год
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Министр обороны РФ Сергей Иванов на выставочном полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле во время показа боевой техники, 2005 год 
© Станислав Савин/РИА Новости
Министр обороны Сергей Иванов на спортивных соревнованиях в рамках мероприятий Фонда спортивных программ «Новое поколение» во Владивостоке, 2006 год
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Министр обороны Сергей Иванов на спортивных соревнованиях в рамках мероприятий Фонда спортивных программ «Новое поколение» во Владивостоке, 2006 год 
© Виталий Аньков/РИА Новости
Заместитель председателя правительства РФ, министр обороны РФ Сергей Иванов и президент России Владимир Путин у ПГРК «Тополь-М» во время посещения гвардейской ордена Кутузова II степени дивизии Ракетных войск стратегического назначения в городе Тейково Ивановской области, 2006 год
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Заместитель председателя правительства РФ, министр обороны РФ Сергей Иванов и президент России Владимир Путин у ПГРК «Тополь-М» во время посещения гвардейской ордена Кутузова II степени дивизии Ракетных войск стратегического назначения в городе Тейково Ивановской области, 2006 год 
© Владимир Родионов/РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Иванов во время посещения имения и дома-музея Святослава Рериха в населенном пункте Татагуни под Бангалором, 2007 год
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Министр обороны РФ Сергей Иванов во время посещения имения и дома-музея Святослава Рериха в населенном пункте Татагуни под Бангалором, 2007 год 
© Руслан Кривобок/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Иванов во время рабочей поездки на космодром «Плесецк», 2004 год
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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Иванов во время рабочей поездки на космодром «Плесецк», 2004 год 
© Алексей Панов/РИА Новости

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Министр обороны РФ Сергей Иванов на открытии нового футбольного поля на территории спорткомплекса «Строитель» в поселке Селятино Наро-Фоминского района Московской области, 2006 год
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Министр обороны РФ Сергей Иванов на открытии нового футбольного поля на территории спорткомплекса «Строитель» в поселке Селятино Наро-Фоминского района Московской области, 2006 год 
© Алексей Никольский/РИА Новости
Первый вице-премьер РФ Сергей Иванов, министр обороны РФ Анатолий Сердюков и президент РФ Владимир Путин (слева направо) во время посещения рыболовецкого стана, 2007 год
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Первый вице-премьер РФ Сергей Иванов, министр обороны РФ Анатолий Сердюков и президент РФ Владимир Путин (слева направо) во время посещения рыболовецкого стана, 2007 год 
© Михаил Климентьев/РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Иванов и футболисты ЦСКА: Даниэль Карвалью (слева) и Вагнер Лав (справа), 2006 год
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Министр обороны РФ Сергей Иванов и футболисты ЦСКА: Даниэль Карвалью (слева) и Вагнер Лав (справа), 2006 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Первый вице-премьер РФ Сергей Иванов, 2007 год
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Первый вице-премьер РФ Сергей Иванов, 2007 год 
© Владимир Федоренко/РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов в Екатерининском зале Кремля на церемонии вручения президентских премий для молодых ученых за вклад в развитие отечественной науки и инновационную деятельность, 2016 год
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов в Екатерининском зале Кремля на церемонии вручения президентских премий для молодых ученых за вклад в развитие отечественной науки и инновационную деятельность, 2016 год 
© Сергей Гунеев/РИА Новости

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Сергей Иванов на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ, 2023 год
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Сергей Иванов на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ, 2023 год 
© Сергей Карпухин/РИА Новости
Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на выставке «Земля больших кошек», посвященной самым редким кошкам, на Центральной аллее Тверского бульвара в Москве, 2025 год
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Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на выставке «Земля больших кошек», посвященной самым редким кошкам, на Центральной аллее Тверского бульвара в Москве, 2025 год 
© Сергей Бобылев/РИА Новости

Умер бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов. Ему было 73 года. О смерти Иванова сообщила «Единая лига ВТБ», почетным президентом которой он был.

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Был членом КПСС, окончил Ленинградский государственный университет, а затем поступил на службу в КГБ. В 1976—1977 годах работал в одном подразделении вместе с будущим президентом Владимиром Путиным, а в 1990-е работал в Службе внешней разведки. В 1998 году его назначили заместителем директора ФСБ (в то время ведомство возглавлял Владимир Путин).

В 2000 году Путин, который тогда занимал пост и. о. президента, ответил «Коммерсанту», к чьим советам он прислушивается и кому доверяет: «Доверяю? Сергею Иванову, секретарю Совета безопасности… Есть такое понятие, как чувство локтя. Вот с Ивановым такое чувство возникает».

В 2001—2007 годах Иванов возглавил Министерство обороны. СМИ писали, что он мог сменить Путина на президентском посту в 2008 году. Но в итоге президентом стал Дмитрий Медведев, а Иванов в 2008 году стал вице-премьером в правительстве Владимира Путина, там он курировал вопросы военной промышленности.

В 2011—2016 годах Сергей Иванов руководил администрацией президента. С 2012 года был постоянным членом Совета Безопасности России вплоть до 2026-го. В феврале президент освободил его от должности спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Иванов был женат, у него было двое сыновей — Александр и Сергей. Старший сын Александр был зампредом Внешэкономбанка, но погиб в 2014 году, утонув на отдыхе в ОАЭ.