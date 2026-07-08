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Шутки вместо скорби: как выглядит самое необычное кладбище Европы

Александр Котлеткин
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На севере Румынии, примерно в 2 км от границы с Украиной, в селе Сэпынца находится одно из самых необычных кладбищ мира. Об этом рассказывает интернет-издание Perito.media.

Кладбище возникло в 30-х годах XX века благодаря работе мастера Стана Йона Пэтраша, который начал создавать надгробия и кресты с ироничными надписями о покойных односельчанинах. Он также часто изображал обстоятельства смерти человека, например, погибшего в результате несчастного случая. Стиль Пэтраша резко контрастирует с привычными традициями захоронений. В своих работах он использовал яркие цвета, причем у каждого был определенный смысл. Так, синий цвет символизировал надежду, свободу и небо, красный — страсть, зеленый — жизнь, а черный — смерть.

Со временем кладбище в Сэпынце превратилось в музей под открытым небом и стало привлекать путешественников со всей Европы. Из-за ярких красок и необычных рисунков туристы прозвали его веселым