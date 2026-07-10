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Пятеро виновных и 122 погибших: катастрофа теплохода «Булгария» произошла 15 лет назад

Газета.Ru
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Верхняя палуба теплохода «Булгария» поднимается со дна Куйбышевского водохранилища, 22 июля 2011 года
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Верхняя палуба теплохода «Булгария» поднимается со дна Куйбышевского водохранилища, 22 июля 2011 года 
© РИА Новости
Работы по подъему теплохода «Булгария», 24 июля 2011 года
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Работы по подъему теплохода «Булгария», 24 июля 2011 года 
© Валерий Мельников/РИА Новости
Родственники ожидают теплоход «Арабелла», который подобрал пострадавших с затонувшего судна «Булгария», в Речном порту Казани, 10 июля 2011 года
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Родственники ожидают теплоход «Арабелла», который подобрал пострадавших с затонувшего судна «Булгария», в Речном порту Казани, 10 июля 2011 года 
© Валерий Мельников/РИА Новости
Пострадавшие с потерпевшего крушение судна «Булгария» сходят на берег в Речном порту Казани, 10 июля 2011 года
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Пострадавшие с потерпевшего крушение судна «Булгария» сходят на берег в Речном порту Казани, 10 июля 2011 года 
© Валерий Мельников/РИА Новости

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Водолазы ведут работу по подъему тел погибших в результате крушения теплохода «Булгария», 12 июля 2011 года
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Водолазы ведут работу по подъему тел погибших в результате крушения теплохода «Булгария», 12 июля 2011 года 
© РИА Новости
Президент России Дмитрий Медведев проводит совещание в Горках, посвященное катастрофе теплохода «Булгария», 11 июля 2011 года
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Президент России Дмитрий Медведев проводит совещание в Горках, посвященное катастрофе теплохода «Булгария», 11 июля 2011 года 
© Дмитрий Астахов/РИА Новости
Пострадавшие с потерпевшего крушение судна «Булгария» сходят на берег в Речном порту Казани, 10 июля 2011 года
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Пострадавшие с потерпевшего крушение судна «Булгария» сходят на берег в Речном порту Казани, 10 июля 2011 года 
© Роман Хасаев/РИА Новости
Родственники пропавших без вести во время крушения теплохода «Булгария» на базе МЧС России в поселке Куйбышевский Затон, 11 июля 2011 года
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Родственники пропавших без вести во время крушения теплохода «Булгария» на базе МЧС России в поселке Куйбышевский Затон, 11 июля 2011 года 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Родственники и близкие пострадавших в крушении теплохода «Булгария» около списков жертв катастрофы в Речном порту Казани, 11 июля 2011 года
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Родственники и близкие пострадавших в крушении теплохода «Булгария» около списков жертв катастрофы в Речном порту Казани, 11 июля 2011 года 
© Григорий Сысоев/РИА Новости

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Министр транспорта РФ Игорь Левитин (справа), помощник президента РФ Александр Абрамов (третий справа) и президент республики Татарстан Рустам Минниханов (пятый справа) спускают на воду траурный венок на месте крушения теплохода «Булгария», 12 июля 2011 года
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Министр транспорта РФ Игорь Левитин (справа), помощник президента РФ Александр Абрамов (третий справа) и президент республики Татарстан Рустам Минниханов (пятый справа) спускают на воду траурный венок на месте крушения теплохода «Булгария», 12 июля 2011 года 
© РИА Новости
Работы по подъему теплохода «Булгария», 22 июля 2011 года
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Работы по подъему теплохода «Булгария», 22 июля 2011 года 
© Валерий Мельников/РИА Новости
Всплывшая на поверхность шлюпка с теплохода «Булгария» (слева), затонувшего в Куйбышевском водохранилище, 16 июля 2011 года
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Всплывшая на поверхность шлюпка с теплохода «Булгария» (слева), затонувшего в Куйбышевском водохранилище, 16 июля 2011 года 
© Максим Богодвид/РИА Новости
Гражданская акция в память о погибших на теплоходе «Булгария», 12 июля 2011 года
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Гражданская акция в память о погибших на теплоходе «Булгария», 12 июля 2011 года 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Теплоход «Булгария» идет по реке Каме накануне трагедии, июнь 2011 года
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Теплоход «Булгария» идет по реке Каме накануне трагедии, июнь 2011 года 
© Антон Тюрин/РИА Новости

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Капитан теплохода «Булгария» Александр Островский накануне трагедии, июнь 2011 года
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Капитан теплохода «Булгария» Александр Островский накануне трагедии, июнь 2011 года 
© Антон Тюрин/РИА Новости

10 июля 2011 года на Волге в акватории Куйбышевского водохранилища произошла крупнейшая в истории современной России катастрофа речного пассажирского судна — затонул теплоход «Булгария».

Построенный в 1955 году в Чехословакии двухпалубный дизель-электроход был оборудован ресторанами и баром и совершал круизные рейсы по рекам Волга и Кама.

Накануне трагедии, 9 июля 2011 года, «Булгария» вышла из Казани в двухдневный круиз по маршруту Казань — Болгар — Казань.

На теплоходе находился 201 человек: 166 пассажиров и 35 членов экипажа. По данным следствия, у судна уже при выходе был заметный крен на правый борт, но по пути в Болгар никаких происшествий не произошло. Во время обратного пути, при проходе «Булгарии» мимо села Сюкеево Камско-Устьинского района, начался шторм: порывы ветра с дождем достигали 20 м/с.

Катастрофа произошла примерно в 3 км от берега. Из-за штормового порыва ветра и одновременного поворота судно получило сильный крен вправо, вода хлынула в открытые иллюминаторы, и за несколько минут теплоход ушел на дно. Погибли 122 человека, в том числе 28 детей. Выжили 79 человек.

В ходе следствия выяснилось, что «Булгария» эксплуатировалась с многочисленными техническими нарушениями. Суд также подтвердил, что экипаж не подготовил судно к плаванию в штормовых условиях, а спасательные средства находились в неудовлетворительном состоянии.

Всего по делу о крушении были осуждены пять человек: директор компании-субарендатора судна, старший помощник капитана (сам капитан погиб), эксперт Речного регистра, а также два сотрудника Ространснадзора.

Фотографии теплохода и кадры с места трагедии — в нашей галерее.