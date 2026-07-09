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От жены авторитета до узницы ГУЛАГа: лучшие роли Екатериной Гусевой

Газета.Ru
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Актриса Екатерина Гусева на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXIV Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2013 год
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Актриса Екатерина Гусева на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXIV Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2013 год 
© Михаил Мокрушин/РИА Новости
“Змеиный источник” (1997). Дебютом Екатерины Гусевой в кино стал психологический триллер Николая Лебедева “Змеиный источник”. В центре сюжета — студентка педагогического училища Дина (Гусева), которая приезжает на практику в небольшой провинциальный городок. Вскоре там начинают происходить жестокие убийства молодых девушек, удивительно похожих друг на друга.
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“Змеиный источник” (1997). Дебютом Екатерины Гусевой в кино стал психологический триллер Николая Лебедева “Змеиный источник”. В центре сюжета — студентка педагогического училища Дина (Гусева), которая приезжает на практику в небольшой провинциальный городок. Вскоре там начинают происходить жестокие убийства молодых девушек, удивительно похожих друг на друга. 
© К/ст им.Горького
“Змеиный источник” (1997). Пока местные жители дрожат от ужаса, отважная Дина и местный фотограф Андрей (Дмитрий Марьянов) начинают собственное расследование, которое приводит их к неожиданной и мрачной разгадке.
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“Змеиный источник” (1997). Пока местные жители дрожат от ужаса, отважная Дина и местный фотограф Андрей (Дмитрий Марьянов) начинают собственное расследование, которое приводит их к неожиданной и мрачной разгадке. 
© К/ст им.Горького
“Бригада” (2002). Настоящую славу Екатерине Гусевой принесла криминальная сага Алексея Сидорова “Бригада”, где она сыграла возлюбленную, а затем и жену главного героя Саши Белого (Сергей Безруков). Ее героиня Ольга — талантливая скрипачка из интеллигентной семьи, которая влюбляется в обычного парня, даже не подозревая, что совсем скоро он станет одним из самых влиятельных криминальных авторитетов страны.
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“Бригада” (2002). Настоящую славу Екатерине Гусевой принесла криминальная сага Алексея Сидорова “Бригада”, где она сыграла возлюбленную, а затем и жену главного героя Саши Белого (Сергей Безруков). Ее героиня Ольга — талантливая скрипачка из интеллигентной семьи, которая влюбляется в обычного парня, даже не подозревая, что совсем скоро он станет одним из самых влиятельных криминальных авторитетов страны. 
© АВАТАР-ФИЛЬМ

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“Бригада” (2002). На протяжении всего сериала Ольга пытается сохранить семью и оградить близких от опасного мира, в котором живет ее муж, оставаясь для Белого главным моральным ориентиром.
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“Бригада” (2002). На протяжении всего сериала Ольга пытается сохранить семью и оградить близких от опасного мира, в котором живет ее муж, оставаясь для Белого главным моральным ориентиром. 
© АВАТАР-ФИЛЬМ
«На Верхней Масловке» (2004). Действие психологической драмы Константина Худякова, снятой по роману Дины Рубиной, разворачивается в середине 80-х – в старой московской квартире-мастерской в знаменитом городке художников на Верхней Масловке.
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«На Верхней Масловке» (2004). Действие психологической драмы Константина Худякова, снятой по роману Дины Рубиной, разворачивается в середине 80-х – в старой московской квартире-мастерской в знаменитом городке художников на Верхней Масловке. 
© Кинокомпания «Президент-фильм» при участии «МОСФИЛЬМ»
«На Верхней Масловке» (2004). Фильм рассказывает про непростые отношения некогда знаменитой пожилой скульпторши Анны Борисовны (Алиса Фрейндлих) и несостоявшегося режиссера Петра (Евгений Миронов), который уже много лет живет в ее квартире и помогает по хозяйству. Екатерина Гусева сыграла Катю — первую любовь Петра, воспоминания о которой заставляют героя вновь пережить свою молодость и задуматься о жизни, которая могла бы сложиться совсем иначе.
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«На Верхней Масловке» (2004). Фильм рассказывает про непростые отношения некогда знаменитой пожилой скульпторши Анны Борисовны (Алиса Фрейндлих) и несостоявшегося режиссера Петра (Евгений Миронов), который уже много лет живет в ее квартире и помогает по хозяйству. Екатерина Гусева сыграла Катю — первую любовь Петра, воспоминания о которой заставляют героя вновь пережить свою молодость и задуматься о жизни, которая могла бы сложиться совсем иначе. 
© Кинокомпания «Президент-фильм» при участии «МОСФИЛЬМ»
“Есенин” (2005). Спустя три года после выхода “Бригады” Екатерина Гусева вновь встретилась на съемочной площадке с Сергеем Безруковым — на этот раз в историко-биографическом сериале Игоря Зайцева “Есенин”. В центре сюжета — расследование загадочной смерти поэта, которое в 1985 году начинает сотрудник МУРа Александр Хлыстов (Александр Михайлов).
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“Есенин” (2005). Спустя три года после выхода “Бригады” Екатерина Гусева вновь встретилась на съемочной площадке с Сергеем Безруковым — на этот раз в историко-биографическом сериале Игоря Зайцева “Есенин”. В центре сюжета — расследование загадочной смерти поэта, которое в 1985 году начинает сотрудник МУРа Александр Хлыстов (Александр Михайлов). 
© «Про-Синема Продакшн» по заказу Первого канала
“Есенин” (2005). Параллельно зрители видят события последних десяти лет жизни Сергея Есенина (Безруков), его творческий путь, громкие романы и обстоятельства, предшествовавшие трагической гибели. Гусева сыграла актрису Камерного театра Августу Миклашевскую — ту самую женщину, которой поэт посвятил знаменитый цикл стихов “Любовь хулигана”.
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“Есенин” (2005). Параллельно зрители видят события последних десяти лет жизни Сергея Есенина (Безруков), его творческий путь, громкие романы и обстоятельства, предшествовавшие трагической гибели. Гусева сыграла актрису Камерного театра Августу Миклашевскую — ту самую женщину, которой поэт посвятил знаменитый цикл стихов “Любовь хулигана”. 
© «Про-Синема Продакшн» по заказу Первого канала

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“Охота на изюбря” (2005). Конец 90-х, процветающий металлургический комбинат в Сибири и московские банкиры, которые жаждут прибрать его к рукам — так начинается 12-серийная криминальная драма “Охота на изюбря”, снятая Абаем Карпыковым. Екатерина Гусева сыграла Ирину Денисову — невесту генерального директора предприятия Вячеслава Извольского (Александр Балуев).
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“Охота на изюбря” (2005). Конец 90-х, процветающий металлургический комбинат в Сибири и московские банкиры, которые жаждут прибрать его к рукам — так начинается 12-серийная криминальная драма “Охота на изюбря”, снятая Абаем Карпыковым. Екатерина Гусева сыграла Ирину Денисову — невесту генерального директора предприятия Вячеслава Извольского (Александр Балуев). 
© «Про-Синема Продакшн» по заказу Первого канала
“Охота на изюбря” (2005). Далекая от корпоративных войн и криминальных разборок, она невольно оказывается втянута в опасную игру, где любовь становится самым уязвимым местом сильного человека. Создатели проекта собрали на одной площадке главных звезд российского кино того периода: помимо Гусевой и Балуева, в каст сериала вошли Алексей Гуськов, Марат Башаров, Гоша Куценко, Роман Мадянов, Михаил Ульянов, Андрей Краско и другие известные артисты.
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“Охота на изюбря” (2005). Далекая от корпоративных войн и криминальных разборок, она невольно оказывается втянута в опасную игру, где любовь становится самым уязвимым местом сильного человека. Создатели проекта собрали на одной площадке главных звезд российского кино того периода: помимо Гусевой и Балуева, в каст сериала вошли Алексей Гуськов, Марат Башаров, Гоша Куценко, Роман Мадянов, Михаил Ульянов, Андрей Краско и другие известные артисты. 
© «Про-Синема Продакшн» по заказу Первого канала
“Если бы я тебя любил” (2010). В романтической мелодраме Сергея Крутина партнером Екатерины Гусевой вновь стал Владимир Вдовиченков, с которым она несколькими годами ранее снималась в “Бригаде”.
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“Если бы я тебя любил” (2010). В романтической мелодраме Сергея Крутина партнером Екатерины Гусевой вновь стал Владимир Вдовиченков, с которым она несколькими годами ранее снималась в “Бригаде”. 
© «Про-Синема Продакшн» по заказу Первого канала
“Если бы я тебя любил” (2010). Его герой — веселый и бесшабашный таксист Павел – случайно попадает на психологические курсы, где знакомится со скромной и застенчивой молодой вдовой Татьяной (Гусева), чье искреннее признание на тему “Если бы я тебя любила…” переворачивает его привычную жизнь с ног на голову.
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“Если бы я тебя любил” (2010). Его герой — веселый и бесшабашный таксист Павел – случайно попадает на психологические курсы, где знакомится со скромной и застенчивой молодой вдовой Татьяной (Гусева), чье искреннее признание на тему “Если бы я тебя любила…” переворачивает его привычную жизнь с ног на голову. 
© «Про-Синема Продакшн» по заказу Первого канала
“Лектор” (2011). Восьмисерийный шпионский детектив Вадима Шмелева рассказывает о противостоянии российских и зарубежных спецслужб, в центре которого оказывается бывший разведчик Максим Максимович (Дмитрий Певцов).
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“Лектор” (2011). Восьмисерийный шпионский детектив Вадима Шмелева рассказывает о противостоянии российских и зарубежных спецслужб, в центре которого оказывается бывший разведчик Максим Максимович (Дмитрий Певцов). 
© «Студия Анкор»

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“Лектор” (2011). Задача его героя — не допустить утечки секретных государственных документов и вычислить предателя, работающего внутри системы. Екатерина Гусева сыграла художницу Киру Журавлеву — возлюбленную Максима, которая невольно попадает в эпицентр опасных игр спецслужб.
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“Лектор” (2011). Задача его героя — не допустить утечки секретных государственных документов и вычислить предателя, работающего внутри системы. Екатерина Гусева сыграла художницу Киру Журавлеву — возлюбленную Максима, которая невольно попадает в эпицентр опасных игр спецслужб. 
© «Студия Анкор»
Weekend (2013). Одной из самых необычных киноработ Екатерины Гусевой стал черно-белый фильм-нуар Станислава Говорухина Weekend, снятый по мотивам романа Ноэля Калефа “Лифт на эшафот”. Главный герой картины — финансовый директор крупной компании Игорь Лебедев (Максим Матвеев), который после тщательно спланированного убийства сам оказывается в смертельно опасной ловушке, где каждое новое обстоятельство лишь усугубляет его положение.
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Weekend (2013). Одной из самых необычных киноработ Екатерины Гусевой стал черно-белый фильм-нуар Станислава Говорухина Weekend, снятый по мотивам романа Ноэля Калефа “Лифт на эшафот”. Главный герой картины — финансовый директор крупной компании Игорь Лебедев (Максим Матвеев), который после тщательно спланированного убийства сам оказывается в смертельно опасной ловушке, где каждое новое обстоятельство лишь усугубляет его положение. 
© Вертикаль
Weekend (2013). Гусева сыграла супругу главного героя Жанну — ревнивую, подозрительную и эмоционально неуравновешенную женщину. Позже актриса признавалась, что эта роль стала для нее своего рода экспериментом, ведь прежде ей никогда не приходилось столько плакать и играть истерику в кадре.
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Weekend (2013). Гусева сыграла супругу главного героя Жанну — ревнивую, подозрительную и эмоционально неуравновешенную женщину. Позже актриса признавалась, что эта роль стала для нее своего рода экспериментом, ведь прежде ей никогда не приходилось столько плакать и играть истерику в кадре. 
© Вертикаль
“Тонкий лед” (2015). В центре сюжета мелодрамы Александра Франскевича-Лайе — семья влиятельного строительного магната Игоря Палагина (Алексей Гуськов), который привык единолично принимать решения и полностью контролировать своих близких. Все меняется, когда его жена Ирина (Екатерина Гусева), уставшая от многолетнего брака без любви, знакомится с бизнесменом и автогонщиком Андреем Гаврюшовым (Егор Бероев) – и решает начать свою жизнь заново.
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“Тонкий лед” (2015). В центре сюжета мелодрамы Александра Франскевича-Лайе — семья влиятельного строительного магната Игоря Палагина (Алексей Гуськов), который привык единолично принимать решения и полностью контролировать своих близких. Все меняется, когда его жена Ирина (Екатерина Гусева), уставшая от многолетнего брака без любви, знакомится с бизнесменом и автогонщиком Андреем Гаврюшовым (Егор Бероев) – и решает начать свою жизнь заново. 
© Первый канал, Студия Бонанза, ПРО-СИНЕМА Продакшн
“Тонкий лед” (2015). Сериал вызвал неоднозначную реакцию зрителей: пока одни сочувствовали героине Гусевой, другие обвиняли ее в эгоизме, безответственности по отношению к детям и даже принимали сторону жесткого мужа. Не меньше споров вызвал и финал истории, который многие сочли слишком мрачным и несправедливым.
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“Тонкий лед” (2015). Сериал вызвал неоднозначную реакцию зрителей: пока одни сочувствовали героине Гусевой, другие обвиняли ее в эгоизме, безответственности по отношению к детям и даже принимали сторону жесткого мужа. Не меньше споров вызвал и финал истории, который многие сочли слишком мрачным и несправедливым. 
© Первый канал, Студия Бонанза, ПРО-СИНЕМА Продакшн

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“А.Л.Ж.И.Р.” (2019). В основу многосерийной исторической драмы Александра Касаткина легла история Акмолинского лагеря жен изменников Родины (АЛЖИР) — крупнейшего советского женского лагеря, ставшего одним из “островов” солженицынского “Архипелага ГУЛАГ”. Действие начинается в арестантском вагоне по дороге в лагерь, где знакомятся жена авиаконструктора Ольга Павлова (Дарья Екамасова) и известная оперная певица Софья Тер-Ашатурова (Екатерина Гусева).
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“А.Л.Ж.И.Р.” (2019). В основу многосерийной исторической драмы Александра Касаткина легла история Акмолинского лагеря жен изменников Родины (АЛЖИР) — крупнейшего советского женского лагеря, ставшего одним из “островов” солженицынского “Архипелага ГУЛАГ”. Действие начинается в арестантском вагоне по дороге в лагерь, где знакомятся жена авиаконструктора Ольга Павлова (Дарья Екамасова) и известная оперная певица Софья Тер-Ашатурова (Екатерина Гусева). 
© Кинокомпания «Киноград»
“А.Л.Ж.И.Р.” (2019). В АЛЖИРе им предстоит пройти через унижения, холод, голод и постоянный страх, сохраняя достоинство в условиях, где человеческая жизнь совсем ничего не стоит. Готовясь к роли, Екатерина Гусева изучала архивные материалы и мемуары бывших узниц ГУЛАГа, в том числе книгу воспоминаний Елены Тер-Асатуровой — реального прототипа своей героини.
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“А.Л.Ж.И.Р.” (2019). В АЛЖИРе им предстоит пройти через унижения, холод, голод и постоянный страх, сохраняя достоинство в условиях, где человеческая жизнь совсем ничего не стоит. Готовясь к роли, Екатерина Гусева изучала архивные материалы и мемуары бывших узниц ГУЛАГа, в том числе книгу воспоминаний Елены Тер-Асатуровой — реального прототипа своей героини. 
© Кинокомпания «Киноград»
“Домовой” (2019). После череды драматических ролей Екатерина Гусева неожиданно появилась в семейном фэнтези Евгения Бедарева “Домовой”. Она сыграла мать-одиночку Вику, которая вместе с дочерью Алиной (Александра Политик) переезжает в старую московскую квартиру и вскоре обнаруживает, что в ней живет самый настоящий Домовой (Сергей Чирков).
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“Домовой” (2019). После череды драматических ролей Екатерина Гусева неожиданно появилась в семейном фэнтези Евгения Бедарева “Домовой”. Она сыграла мать-одиночку Вику, которая вместе с дочерью Алиной (Александра Политик) переезжает в старую московскую квартиру и вскоре обнаруживает, что в ней живет самый настоящий Домовой (Сергей Чирков). 
© Трио Фильм
“Домовой” (2019). Но домовой совсем не добрый: он давно разочаровался в людях и готов на любые бесчинства, лишь бы выселить новых жильцов. Впрочем, совсем скоро ему придется забыть о своей неприязни к человечеству и объединиться с новыми “соседями” в борьбе против очень злой и очень могущественной колдуньи. Немаловажную роль в этой доброй сказочной истории сыграет кот Кузя, голос которому подарил Павел Деревянко.
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“Домовой” (2019). Но домовой совсем не добрый: он давно разочаровался в людях и готов на любые бесчинства, лишь бы выселить новых жильцов. Впрочем, совсем скоро ему придется забыть о своей неприязни к человечеству и объединиться с новыми “соседями” в борьбе против очень злой и очень могущественной колдуньи. Немаловажную роль в этой доброй сказочной истории сыграет кот Кузя, голос которому подарил Павел Деревянко. 
© Трио Фильм
«Африка» (2021). Действие военной драмы режиссеров Дарьи Биневской и Нади Славецкой разворачивается зимой 1943 года на окраине блокадного Ленинграда. В опустевшей деревне остаются трое детей и их мать (Екатерина Гусева), которая настолько истощена голодом, что уже не может самостоятельно добывать еду. Отправившись в лес на поиски пропитания, братья находят тяжело раненную овчарку с медальоном саперного батальона на ошейнике. Перед детьми встает страшный выбор: спасти фронтового пса или пожертвовать им ради собственного выживания.
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«Африка» (2021). Действие военной драмы режиссеров Дарьи Биневской и Нади Славецкой разворачивается зимой 1943 года на окраине блокадного Ленинграда. В опустевшей деревне остаются трое детей и их мать (Екатерина Гусева), которая настолько истощена голодом, что уже не может самостоятельно добывать еду. Отправившись в лес на поиски пропитания, братья находят тяжело раненную овчарку с медальоном саперного батальона на ошейнике. Перед детьми встает страшный выбор: спасти фронтового пса или пожертвовать им ради собственного выживания. 
© Коннект Фильм

9 июля российской актрисе Екатерине Гусевой исполняется 50 лет. Выпускница Театрального института имени Бориса Щукина дебютировала в кино в 1997 году, однако всенародная любовь пришла к ней спустя пять лет — после роли в главном криминальном сериале нулевых «Бригада». С тех пор Гусева стала одной из самых востребованных актрис российского кино и телевидения, а ее фильмография пополнилась десятками разноплановых ролей. В честь 50-летия звезды «Газета.Ru» вспоминает лучшие фильмы и сериалы с ее участием.