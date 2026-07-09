От жены авторитета до узницы ГУЛАГа: лучшие роли Екатериной Гусевой

«На Верхней Масловке» (2004). Фильм рассказывает про непростые отношения некогда знаменитой пожилой скульпторши Анны Борисовны (Алиса Фрейндлих) и несостоявшегося режиссера Петра (Евгений Миронов), который уже много лет живет в ее квартире и помогает по хозяйству. Екатерина Гусева сыграла Катю — первую любовь Петра, воспоминания о которой заставляют героя вновь пережить свою молодость и задуматься о жизни, которая могла бы сложиться совсем иначе.