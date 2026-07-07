Символ жадности, страданий и разврата: как выглядит остров-призрак Хасима

В 15 километрах к юго-западу от города Нагасаки находится один из самых необычных островов в мире. Хасима, или, как называют его местные жители, Гункандзима, получил известность благодаря необычной форме, напоминающей линкор. Длина острова составляет 480 метров с севера на юг, ширина — 160 метров с запада на восток. Такой вид он приобрел благодаря работе шахтеров, которые сбрасывали в море пустую породу.

Промышленная история Хасимы началась в 1810 году, когда японские рыбаки обнаружили на острове богатые залежи угля. Спустя несколько десятилетий добычей на острове заинтересовалась компания «Мицубиси». Бизнесмены выкупили Гункандзиму и начали активно добывать уголь. К концу XIX века на острове появились многоквартирные дома для шахтеров и их семей, были построены школы, магазины и больницы. Для отдыха рабочих открылись игорные заведения, бары и даже бордели с красивыми девушками.

Во время Второй мировой войны остров укрепили. Сюда стали отправлять принудительно мобилизованных рабочих из Кореи и Китая. Многие из них умерли от тяжелых условий труда.

После окончания военных действий на Хасиме вновь началась бурная экономическая деятельность. К 1959 году здесь проживало 5259 человек, а плотность населения достигла пика, сделав остров самым густонаселенным местом на планете. Но праздник длился недолго. Вскоре добыча угля стала нерентабельной из-за перехода мировой экономики на использование нефти и газа. В 1974 году компания «Мицубиси» приняла решение закрыть шахты. Вскоре Гункандзима полностью опустел, превратившись в город-призрак. Сегодня остров открыт для организованных туристических экскурсий. Их проводят только в безопасных зонах. Также сюда пробираются сталкеры, которые рискуют своей жизнью, чтобы увидеть скрытую часть Хасимы.

Как сейчас выглядит самый густонаселенный остров в мире — смотрите в галерее «Рамблера».