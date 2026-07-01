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«Большой спорт уже позади»: Аделине Сотниковой — 30

Газета.Ru
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Аделина Сотникова в 2014-м и 2026-м годах
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Аделина Сотникова в 2014-м и 2026-м годах 
© РИА Новости/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Фигуристка Аделина Сотникова и и ее тренер Елена Водорезова-Буянова после победы на чемпионате России по фигурному катанию, 2008 год
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Фигуристка Аделина Сотникова и и ее тренер Елена Водорезова-Буянова после победы на чемпионате России по фигурному катанию, 2008 год 
© Максим Богодвид/РИА Новости
Аделина Сотникова во время показательного выступления на V этапе серии Гран-при по фигурному катанию Cup of Russi, 2010 год
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Аделина Сотникова во время показательного выступления на V этапе серии Гран-при по фигурному катанию Cup of Russi, 2010 год 
© Александр Вильф/РИА Новости
Фигуристки Елизавета Туктамышева и Аделина Сотникова на церемонии награждения финала юниорского Гран-при по фигурному катанию, 2010 год
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Фигуристки Елизавета Туктамышева и Аделина Сотникова на церемонии награждения финала юниорского Гран-при по фигурному катанию, 2010 год 
© Григорий Сысоев/РИА Новости

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Аделина Сотникова выступает в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Сочи, 2013 год
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Аделина Сотникова выступает в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Сочи, 2013 год 
© Александр Вильф/РИА Новости
Аделина Сотникова после победы на соревнованиях по фигурному катанию в женском одиночном катании на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, 2014 год
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Аделина Сотникова после победы на соревнованиях по фигурному катанию в женском одиночном катании на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, 2014 год 
© Александр Вильф/ РИА Новости
Хореограф Ирина Тагаева, фигуристка Аделина Сотникова и тренер Елена Буянова после выступления в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, 2014 год
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Хореограф Ирина Тагаева, фигуристка Аделина Сотникова и тренер Елена Буянова после выступления в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, 2014 год 
© Максим Богодвид/РИА Новости
Призеры соревнований по фигурному катанию в женском одиночном катании на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи-2014: Ким Ю На (Южная Корея), Аделина Сотникова (Россия), Каролина Костнер (Италия) - во время цветочной церемонии
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Призеры соревнований по фигурному катанию в женском одиночном катании на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи-2014: Ким Ю На (Южная Корея), Аделина Сотникова (Россия), Каролина Костнер (Италия) - во время цветочной церемонии 
© Владимир Песня/РИА Новости
Президент России Владимир Путин и олимпийская чемпионка фигуристка Аделина Сотникова во время церемонии фотографирования с российскими призерами XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, 2014 год
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Президент России Владимир Путин и олимпийская чемпионка фигуристка Аделина Сотникова во время церемонии фотографирования с российскими призерами XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, 2014 год 
© Михаил Климентьев/РИА Новости

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Аделина Сотникова выступает в короткой программе женского одиночного катания V этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве, 2015 год
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Аделина Сотникова выступает в короткой программе женского одиночного катания V этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве, 2015 год 
© Александр Вильф/РИА Новости
Тренеры Дарья Гуреева (слева) и Аделина Сотникова наблюдают за выступлением Камиллы Нелюбовой на VI этапе Гран-при России по фигурному катанию «Золотой конёк Москвы», 2023 год
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Тренеры Дарья Гуреева (слева) и Аделина Сотникова наблюдают за выступлением Камиллы Нелюбовой на VI этапе Гран-при России по фигурному катанию «Золотой конёк Москвы», 2023 год 
© Александр Вильф/РИА Новости
Аделина Сотникова перед началом торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, 2023 год
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Аделина Сотникова перед началом торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, 2023 год 
© «Комсомольская правда»/Global Look Press
Фигуристы Аделина Сотникова и Максим Ковтун выступают в ледовом шоу «Масленица» на площади Революции в Москве, 2025 год
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Фигуристы Аделина Сотникова и Максим Ковтун выступают в ледовом шоу «Масленица» на площади Революции в Москве, 2025 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Аделина Сотникова на премьере фильма «Больше чем футбол» в Москве, 2025 год
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Аделина Сотникова на премьере фильма «Больше чем футбол» в Москве, 2025 год 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости

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Аделина Сотникова выступает на фестивале «Влюблённые в фигурное катание» в Москве, 2025 год
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Аделина Сотникова выступает на фестивале «Влюблённые в фигурное катание» в Москве, 2025 год 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Аделина Сотникова с мужем, теннисистом Дмитрием Попко и сыном Адрианом, 2023 год
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Аделина Сотникова с мужем, теннисистом Дмитрием Попко и сыном Адрианом, 2023 год 
© adelina_sotnikova14/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Аделина Сотникова на XV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV на сцене «ВТБ Арены», 2026 год
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Аделина Сотникова на XV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV на сцене «ВТБ Арены», 2026 год 
© Наталья Шатохина/NEWS.ru/Global Look Press

Аделина Сотникова родилась в 1996 году в Москве. На лед будущая олимпийская чемпионка впервые вышла в четыре года — Аделина начала кататься на катке «Южный». Через четыре года спортсменка перешла в ЦСКА, а уже в 2008-м в возрасте 12 лет выиграла чемпионат России.

Несмотря на успех, юный возраст фигуристки не позволил ей участвовать во взрослых международных стартах. Тем не менее она продолжила успешно выступать на юниорском уровне: выиграла этап юниорской серии Гран-при в Австрии и юниорский финал Гран-при в сезоне 2010/2011, а также юниорский Чемпионат мира в 2011 году. В декабре 2011-го Сотникова также впервые выиграла «взрослый» международный турнир — Золотой конек Загреба.

На взрослом уровне спортсменка начала полноценно выступать в 2013 году. На своем первом европейском чемпионате Сотникова взяла серебро, уступив лишь действующей чемпионке мира Каролине Костнер. В следующем году фигуристка также стала второй, ее опередила Юлия Липницкая.

Главным триумфом в спортивной карьере Аделины Сотниковой стала Олимпиада в Сочи. Спортсменка не принимала участие в командном турнире, однако взяла золото в основном соревновании и тем самым стала первой представительницей СССР или России, которая получила высшую награду в женском одиночном катании.

Следующий за Играми сезон фигуристка пропустила из-за травмы, но вернулась на лед уже в 2015-м. На первом после перерыва международном турнире «Мордовские узоры» она завоевала серебро, но затем ее результаты заметно ухудшились. Сезон 2015/2016 стал последним, когда она выступала на профессиональном уровне. После этого спортсменка сосредоточилась на ледовых шоу, а в 2020 году завершила карьеру.

В 2022-м Сотникова рассказала, что впервые стала мамой, но не раскрыла ни пол ребенка, ни то, кто является его отцом. Только через год фигуристка призналась, что ее избранником стал казахстанский теннисист Дмитрий Попко. В 2025 году пара поженилась, а в 2026-м у них родился еще один ребенок.

«Сейчас у меня работа артиста: большой спорт уже позади, и я наслаждаюсь тем, что есть у меня сегодня. Это различные ледовые шоу, где можно перевоплощаться в разные образы и ощущать себя артистом большой сцены на льду», — рассказывала фигуристка в одном из интервью.

Сегодня спортсменка продолжает выступать в шоу, занимается бизнесом в сфере красоты и владеет школой фигурного катания для детей.