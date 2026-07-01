Аделина Сотникова родилась в 1996 году в Москве. На лед будущая олимпийская чемпионка впервые вышла в четыре года — Аделина начала кататься на катке «Южный». Через четыре года спортсменка перешла в ЦСКА, а уже в 2008-м в возрасте 12 лет выиграла чемпионат России.

Несмотря на успех, юный возраст фигуристки не позволил ей участвовать во взрослых международных стартах. Тем не менее она продолжила успешно выступать на юниорском уровне: выиграла этап юниорской серии Гран-при в Австрии и юниорский финал Гран-при в сезоне 2010/2011, а также юниорский Чемпионат мира в 2011 году. В декабре 2011-го Сотникова также впервые выиграла «взрослый» международный турнир — Золотой конек Загреба.

На взрослом уровне спортсменка начала полноценно выступать в 2013 году. На своем первом европейском чемпионате Сотникова взяла серебро, уступив лишь действующей чемпионке мира Каролине Костнер. В следующем году фигуристка также стала второй, ее опередила Юлия Липницкая.

Главным триумфом в спортивной карьере Аделины Сотниковой стала Олимпиада в Сочи. Спортсменка не принимала участие в командном турнире, однако взяла золото в основном соревновании и тем самым стала первой представительницей СССР или России, которая получила высшую награду в женском одиночном катании.

Следующий за Играми сезон фигуристка пропустила из-за травмы, но вернулась на лед уже в 2015-м. На первом после перерыва международном турнире «Мордовские узоры» она завоевала серебро, но затем ее результаты заметно ухудшились. Сезон 2015/2016 стал последним, когда она выступала на профессиональном уровне. После этого спортсменка сосредоточилась на ледовых шоу, а в 2020 году завершила карьеру.

В 2022-м Сотникова рассказала, что впервые стала мамой, но не раскрыла ни пол ребенка, ни то, кто является его отцом. Только через год фигуристка призналась, что ее избранником стал казахстанский теннисист Дмитрий Попко. В 2025 году пара поженилась, а в 2026-м у них родился еще один ребенок.

«Сейчас у меня работа артиста: большой спорт уже позади, и я наслаждаюсь тем, что есть у меня сегодня. Это различные ледовые шоу, где можно перевоплощаться в разные образы и ощущать себя артистом большой сцены на льду», — рассказывала фигуристка в одном из интервью.

Сегодня спортсменка продолжает выступать в шоу, занимается бизнесом в сфере красоты и владеет школой фигурного катания для детей.