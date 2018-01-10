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Улюкаев попал в трехместную камеру «Кремлевского централа»
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Улюкаев попал в трехместную камеру «Кремлевского централа» 

Рамблер 6 часов назад

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный за взятку, содержится в СИЗО «Кремлевский централ», сообщает РИА Новости.

Как сообщил агентству ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, недавно у экс-министра появились два сокамерника.

Мельников отметил, что, несмотря на то, что Улюкаев очень просил находиться в камере в одиночестве, на сокамерников он не жалуется, как и на содержание в СИЗО в целом. При этом Мельников отметил, что выглядит Алексей Улюкаев «весьма грустно».

>> Улюкаев рассказал о первой ночи в СИЗО

Улюкаев будет содержаться в СИЗО особой категории «Кремлевский централ» до исполнения приговора, который пока не вступил в законную силу. Защита министра подала апелляцию в Мосгорсуд. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

15 декабря Алексей Улюкаев был приговорен к 8 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей за получение $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

 Ещё 2 источника 
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