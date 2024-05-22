Пока вы не уснули: кто стоит за покушением на Фицо и Украина о "случайных" атаках на РФ

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В разведке РФ рассказали о стоявших за покушением на Фицо силах

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В Службе внешней разведке (СВР) России назвали покушение на словацкого премьера Роберта Фицо «переходом тоталитарно-либеральных элит к открытому политическому террору». Об этом сообщает РИА Новости.

Покушение на Фицо 15 мая совершил Юрай Цинтула, человек, несогласный с политикой правительства Словакии. Преступник начал стрелять после заседания кабинета министров, когда Фицо вышел пообщаться с гражданами. В премьера попало четыре пули.

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Украина придумала способ обойти запрет Запада на удары по России

Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что Украина могла бы наносить удары по территории РФ западным оружием и выдавать их за «случайные». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью украинским СМИ.

Огрызко обратил внимание на продвижение ВС РФ на Харьковском направлении и призвал «поставить вопрос ребром». По его мнению, если Запад действительно считает Украину своим партнером, западные страны должны «прекратить бояться собственной тени» и разрешить атаки своим оружием по России.

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В Кремле прокомментировали призыв конгрессменов США к ударам по России

Многие американские конгрессмены желают эскалации напряженности на Украине, для чего требуют разрешить Киеву наносить удары по территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"В конгрессе много горячих голов, которые хотели бы большего провоцирования напряженности", – ответил Песков на на просьбу прокомментировать призыв ряда американских конгрессменов к администрации Белого дома разрешить Украине бить по территории России.

До этого сообщалось, что украинские власти просят у Вашингтона снять запрет на использование западного оружия для атак по территории РФ. Белый Дом отказывается и заявляет, что оружие предназначается только для обороны. Владимир Зеленский называет этот запрет самым большим преимуществом вооруженных сил РФ.

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Российские военные освободили Клещеевку

В среду, 22 мая, в Минобороны РФ заявили об освобождении донецкого села Клещеевка от украинских сил. Об этом сообщает РИА Новости.

Контроль над Клещеевкой взяли подразделения Южной группировки российских войск. 17 мая в Минобороны РФ сообщали, что эти подразделения в течение недели продвигались в глубину обороны противника.

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«Газпром» рискует лишиться важного клиента в Европе

Поставки «Газпрома» в Австрию оказались под угрозой из-за возможной остановки платежей за газ, что связано с «решением иностранного суда, полученного крупной европейской энергетической компанией». Об этом в срочном сообщении для рынка во вторник, 21 мая, заявила австрийская компания OMV, передает Bloomberg.

По ее оценкам, если австрийские суды исполнят решение, то возможность своевременной оплаты российскому поставщику пропадет, и в этом случае «Газпром» прекратит или значительно снизит прокачку. Впрочем, в OMV отмечают, что не знают, произойдет ли такое взыскание, а если да, то когда.

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В Харьковской области заявили о расширении линии фронта

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в последние дни российской армии удалось расширить линию фронта на Харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Ганчева, линия фронта сейчас распространяется и на восточную часть Харьковской области. Он заявил, что под контролем ВС РФ находятся около 300 квадратных километров территории региона.

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В ЕС предложили отменить безвизовый режим с Грузией

Ряд стран Евросоюза настаивает на введении санкций против Грузии в ответ на принятие парламентом страны закона «О прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом обсуждения вопроса.

По их данным, таких мер требуют Нидерланды, Чехия, Швеция и Эстония. Среди обсуждаемых ограничений — отмена безвизового режима в ЕС для граждан Грузии, целевые санкции и замораживание фондов Евросоюза. Вместе с тем собеседники издания отметили, что европейские политики рассматривают «различные меры давления» на Тбилиси.

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Стало известно об ударе по военному порту в Очакове на Украине

Российские военные нанесли удар по военному порту Очакова в Николаевской области Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В основном, все военные объекты расположены на побережье, куда гражданским вход запрещен. Ночью было два удара с помощью БПЛА. Известно, что две «Герани» сбили, а вот третья легла в военный порт города Очаков», - отметил Лебедев.

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Пранкеры вынудили сенатора США рассказать о планах на Украину

Американский сенатор, посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявил, что Украине придется отказаться от части территорий, чтобы стать членом НАТО.

Браунбек сообщил о том, что Украине непременно нужно вступить в НАТО. Он отметил, что скоро должны быть проведены переговоры по этому вопросу.

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Российская биатлонистка сменила гражданство

Российская биатлонистка Ксения Шнейдер сменила спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Переход спортсменки, которая представляла Тюменскую область, согласовал исполком СБР. В качестве причины такого решение Шнейдер указывается регистрация брака и переезд биатлонистки на постоянное место жительства в Белоруссию.

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