Пранкеры вынудили сенатора США рассказать о планах на Украину

Американский сенатор, посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявил, что Украине придется отказаться от части территорий, чтобы стать членом НАТО. Газета.Ru

Браунбек сообщил о том, что Украине непременно нужно вступить в НАТО. Он отметил, что скоро должны быть проведены переговоры по этому вопросу. Российская газета

«На данный момент должны быть переговоры. И, возможно, частью этих переговоров является вступление Украины в НАТО. Но есть часть территорий нынешней Украины, где в основном проживают русскоязычные люди. И эта территория не будет оставаться в составе Украины», — высказался политик из США. Lenta.ru