Многие американские конгрессмены желают эскалации напряженности на Украине, для чего требуют разрешить Киеву наносить удары по территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"В конгрессе много горячих голов, которые хотели бы большего провоцирования напряженности", – ответил Песков на на просьбу прокомментировать призыв ряда американских конгрессменов к администрации Белого дома разрешить Украине бить по территории России.

До этого сообщалось, что украинские власти просят у Вашингтона снять запрет на использование западного оружия для атак по территории РФ. Белый Дом отказывается и заявляет, что оружие предназначается только для обороны. Владимир Зеленский называет этот запрет самым большим преимуществом вооруженных сил РФ.

В Конгрессе требуют разрешить Украине использовать оружие США для ударов по РФ

Тем временем в Соединенных Штатах подчеркивают, что позиция Киева в конфликте с Москвой становится все более шаткой и может потребовать ударов по объектам на российской территории.