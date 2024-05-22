В разведке РФ рассказали о стоявших за покушением на Фицо силах

В Службе внешней разведке (СВР) России назвали покушение на словацкого премьера Роберта Фицо «переходом тоталитарно-либеральных элит к открытому политическому террору». Об этом сообщает РИА Новости.

Покушение на Фицо 15 мая совершил Юрай Цинтула, человек, несогласный с политикой правительства Словакии. Преступник начал стрелять после заседания кабинета министров, когда Фицо вышел пообщаться с гражданами. В премьера попало четыре пули.

В МВД страны сообщили, что Цинтула выступал против сокращения поддержки Украины и обвинял правительство Фицо в цензуре. На этой неделе стало известно, что Фицо находится в сознании, общается с людьми из своего окружения, а его жизни больше ничего не угрожает.

Одна из пуль, попавших в Фицо, пробила ему желудок

В СВР заявили, что российской разведке поступают данные о «растущем раздражении» ЕС и США из-за меняющейся геополитической обстановки и укрепления «национально ориентированных политсил» в разных странах.

«Покушение на <…> Фицо показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты в условиях, когда не удается сохранить свою гегемонию «цивилизованными методами», переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов. Такие расправы призваны запугать «инакомыслящих», - подчеркнули в СВР.

В разведке добавили, что нападение на Фицо «невольно наводит на аналогию» с убийствами американского проповедника, активиста Мартина Лютера Кинга и премьер-министра Швеции, лидера Социал-демократической партии страны Улофа Пальме. В СВР подчеркнули, что все эти деятели «пытались идти против мейнстрима».