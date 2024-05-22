В Харьковской области заявили о расширении линии фронта

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в последние дни российской армии удалось расширить линию фронта на Харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным Ганчева, линия фронта сейчас распространяется и на восточную часть Харьковской области. Он заявил, что под контролем ВС РФ находятся около 300 квадратных километров территории региона.

Ганчев добавил, что российские силы освободили от ВСУ 49 населенных пунктов, 36 из них - в Купянском районе, а еще 13 находятся в северной части области, передает ТАСС.

11 мая в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль нескольких населенных пунктов Харьковской области. 14 мая Ганчев заявил, что силы РФ контролируют западную и северную части города Волчанск, расположенного в 73 километрах от Харькова.

Позже президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России сейчас нет планов по взятию Харькова. Он назвал целью операции на Харьковском направлении создание санитарной зоны в ответ на обстрелы регионов РФ со стороны ВСУ.